Horner prijst Lawson en voert druk op Pérez nog verder op

Waar Max Verstappen in Austin goed was voor 23 punten, bleef teamgenoot Sergio Pérez opnieuw achter met slechts 6 punten. Het ging opnieuw niet helemaal naar wens in de kwalificaties, met alle gevolgen van dien. Na die race zette Red Bull-teambaas Christian Horner hem opnieuw op scherp door te benadrukken dat het in de strijd om de constructeurstitel van belang is dat ook hij zich vooraan meldt. Red Bull heeft immers Ferrari in zijn nek hijgen met slechts acht punten verschil. "Hopelijk zal de steun die hij in Mexico krijgt hem weer een boost geven", zegt Horner in gesprek met onder meer Motorsport.com over de prestaties van Pérez. "Als je je op zo'n positie kwalificeert, verlies je zo veel tijd om voorbij de eerste auto's in de top-tien te komen, dat je het daarna in de rest van de race verliest."

De druk op Pérez' positie binnen Red Bull is de afgelopen tijd alleen maar toegenomen, ook al heeft hij in principe een contract tot en met 2026 op zak. Bij RB F1 heeft onlangs een rijderswissel plaatsgevonden, waarbij de ervaren Daniel Ricciardo moest plaatsmaken voor Red Bull-junior Liam Lawson. Die gaf in Austin juist zijn visitekaartje af, want door een flinke gridstraf moest hij van P19 beginnen en die wist hij om te buigen in twee punten en de negende plaats. Daarmee had hij ook teamgenoot Yuki Tsunoda verschalkt. Het was wel een weekend waarin Lawson het meteen aan de stok had met Fernando Alonso. "Als je in je eerste race sinds je terugkeer meteen ruzie hebt en je ellebogen uitsteekt in gevecht met Fernando, dan doe je het wel aardig", grapt Horner. "Hij heeft een uitzonderlijke race gereden. Hij was snel, dapper en dit was een uitstekende comeback voor hem."

Door de situatie met Pérez bij Red Bull zijn er ook nog vraagtekens over de line-up van RB F1 volgend jaar. Als Pérez plaats zou moeten maken voor Lawson, dan moet Red Bull nog altijd naar een nieuwe teamgenoot voor Tsunoda zoeken. Of Williams-coureur Franco Colapinto een kandidaat zou zijn? "Franco trekt aandacht, dat is duidelijk", antwoordt Horner op een vraag van Motorsport.com. Hij focust zich echter liever op de verrichtingen van Lawson. "De vorm [van coureurs] in de Formule 2 is heel lastig te lezen, want sommige van die jongelingen stappen in en doen het geweldig [in F1]. Liam schitterde ook net zo als Franco in zijn eerste races. Het was een goede performance [van Liam], die hier nog nooit gereden had, het tegen een snelle teamgenoot opnam en van achteraan de grid naar P9 reed", aldus de Brit, die zijn denkbeeldige petje af doet voor Lawson.

Wat nu voor Ricciardo?

Waar Red Bull dus nog genoeg om over na te denken heeft, klinkt de naam van één coureur ineens een stuk minder luid: Ricciardo. Hij moest zijn zitje afstaan en sindsdien is er vanuit het Red Bull-kamp wel gesproken over een andere rol voor de geliefde Australiër, maar vooralsnog is daar nog niks over bekend. "Daniel groeide op bij Red Bull en neemt nu even de tijd, maar hij zou altijd welkom zijn om deel uit te maken van [het team], in welke rol hij ook wil. Hij heeft een enorm palmares, dus als hij ervoor kiest om op welke manier dan ook betrokken te raken bij bepaalde activiteiten in de Verenigde Staten, dan staan ​​we daar heel open voor."