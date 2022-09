Verstappen: Mercedes piekt bij high-downforce, auto niet heel efficiënt

Max Verstappen kan voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix rekenen op 109 punten voorsprong en dus op een zeer comfortabele uitgangspositie. Het maakt de situatie rooskleurig en dat beeld wordt alleen nog maar versterkt bij een blik op de lay-out van Monza. In de voorbije jaren stond het weekend op de hogesnelheidstempel vaak in het teken van overleven voor Red Bull Racing, maar met de auto van 2022 is het anders. De Red Bull van dit jaar heeft weinig drag en bovendien een goede Honda-motor, waardoor het pakket geschikt is voor low- tot medium-downforce banen. Het is wat Verstappen de luxe van een efficiënte auto noemt.

Volop gridstraffen in Monza, inhalen lastiger dan op Spa

De statistieken spreken met P5 als beste resultaat op Monza nog niet echt in het voordeel van de Nederlander, maar die cijfers doen Verstappen weinig. Als tijdens de mediasessie van Red Bull wordt opgemerkt dat Monza en Verstappen nog geen 'love story' is, moet de WK-leider lachen: "Nee, maar dat kan ik best verklaren! We waren altijd vrij langzaam op rechte stukken en dan is het ook geen wonder dat je hier geen goede weekenden kent. Daarnaast hebben we in Monza al wat technische problemen gehad en hebben we er ook vaak een motorische gridstraf gepakt. Dat helpt natuurlijk niet, al kan het dit weekend heel anders worden gezien onze topsnelheid."

Belangrijke vraag is echter of het aspect van de gridstraffen ook anders wordt dan de voorbije jaren. Op Monza gaan verschillende coureurs achteruit. Red Bull heeft officieel nog niks aangekondigd, maar Sergio Perez moet op enig moment ook nog naar zijn vierde motor van het seizoen wisselen. Verstappen heeft na wissels in Hongarije en België in principe genoeg motorcomponenten in de pool, maar als Honda nog een nieuwe specificatie van de MGU-K wil introduceren, dan moet die voor Austin worden gebruikt. Als Motorsport.com Verstappen derhalve vraagt of hij dit seizoen kan uitrijden met alle componenten uit de pool, is het antwoord wat cryptisch: "We zullen zien. Op dit moment is het lastig om daar iets over te zeggen."

Wat Verstappen al wel weet, is dat inhalen op het Autodromo Nazionale di Monza lastiger is dan dat veel mensen denken. Zo blijkt uit simulaties van teams dat een inhaaljacht op Spa-Francorchamps makkelijker is dan door het veld snijden in Italië. "Ja, zelfs vorig jaar was het voor mij eigenlijk onmogelijk om een McLaren voorbij te komen door de topsnelheid die zij hadden. Het ligt er ook aan hoe je de auto precies afstelt. Je zet hier natuurlijk in op topsnelheid, maar kunt ook voor nog net iets meer bochtensnelheid kiezen. Met de 2022-auto's zou inhalen wel iets beter moeten gaan, al blijven de DRS-treinen een probleem. Als je daarin zit, kun je niks doen. In Ascari is het lastig volgen, op het rechte stuk daarna win je wel weer iets terug, maar door de laatste bocht verlies je ook weer terrein. Het effect van de DRS is hier minder groot dan op Spa. Op de één of andere manier is inhalen op deze lay-out nog niet zo makkelijk, al moet een goede topsnelheid natuurlijk wel helpen."

Mercedes 'piekt' vooral op high-downforce banen

Die topsnelheid heeft Red Bull wel, maar Mercedes niet zozeer. In dat opzicht is het exact het omgekeerde van vorig jaar, toen Lewis Hamilton baat had bij low-downforce circuits. Nu lijkt Mercedes het gezien de oplevingen in Boedapest en Zandvoort vooral van banen met veel downforce te moeten hebben, ziet Verstappen ook. Op de vraag van Motorsport.com of Mercedes richting het einde van het jaar een bedreiging kan vormen voor de dagzeges, luidt zijn antwoord namelijk: "Dat hangt van de baan af. Door de manier waarop zij hun auto hebben ontworpen, kunnen ze erg goed pieken op high-downforce circuits, maar hier zou dat iets minder moeten zijn."

"Het lijkt nog een beetje hit-and-miss. Vanuit mijn positie is het lastig om te beoordelen, ik zit natuurlijk niet in dat team, maar je kunt duidelijk zien dat ze een goede auto hebben voor banen waarop veel downforce nodig is. Hun topsnelheid en de efficiëntie van de auto is nog waarschijnlijk nog niet zoals ze het graag willen zien", vult Verstappen aan. "Daardoor zou Monza wel iets moeilijker voor hen kunnen worden."

