Waarom volgens Verstappen McLaren van de concurrenten het beste rijdersduo heeft

"Als team zijn zij het meest consistent, vergeleken met anderen achter ons", legt Max Verstappen uit waarom hij McLaren aanwijst als team met de beste rijdersline-up in de Formule 1. "Ze hebben de beste rijdersline-up van allemaal, dus ze werken echt goed. Het wordt interessant tot het einde van het jaar, maar ook begin volgend jaar wordt het [interessant] om te zien waar iedereen staat."

McLaren vormde de afgelopen races de grootste dreiging voor Red Bull Racing, dat dit jaar weinig concurrentie kende. In Qatar zaten Lando Norris en Oscar Piastri dicht in de buurt van de snelheid van Verstappen, wat resulteerde in een sprintpole voor Piastri en de tweede en derde plaats in de Grand Prix van Qatar. Er stond opnieuw geen maat op de inmiddels drievoudig wereldkampioen, maar zijn voorsprong op de streep bedroeg slechts 4,8 seconden, waar dat in Japan bijna 20 seconden was. Ook Mercedes stond er beter bij in Qatar, maar door een crash in bocht 1 viel Lewis Hamilton uit terwijl George Russell zich van de laatste plaats naar voren moest vechten en genoegen moest nemen met de vierde plaats.

Verstappen had na de race het gevoel dat hij met een grotere voorsprong had kunnen winnen, maar door de verplichte maximumduur van 18 ronden voor één stint moesten coureurs verplicht drie pitstops maken. Dat zorgde ervoor dat coureurs op elke compound wel konden pushen, al moest Verstappen als raceleider wel waken voor een late safety car. "Ik denk wel dat we wat meer tempo achter de hand hadden als we het echt nodig hadden, maar desondanks wil ik niets afdoen aan McLaren", zegt de Nederlander. "Zij hebben het geweldig gedaan en we zien dat ze steeds dichter en dichter bij komen, dus we moeten natuurlijk proberen om een beetje afstand te houden. McLaren zet absoluut grote stappen voorwaarts gedurende het hele jaar. Wij zullen proberen om dit jaar een klein beetje beter te worden, maar natuurlijk vooral voor volgend jaar."

McLaren begon dramatisch aan het seizoen, maar dankzij updates staat het team nu vijfde bij de constructeurs en nadert het Aston Martin met rasse schreden. Slechts elf punten scheiden de twee teams en gezien de vorm van Aston Martin is de kans zeker aanwezig dat McLaren voor de vierde plaats gaat. Zelfs Ferrari zou zich nog zorgen moeten maken, al is dat gat met nog maar vijf races te gaan 79 punten en een stuk lastiger om te overbruggen.