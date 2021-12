Verstappen: “Hamilton en ik hebben enorm veel respect voor elkaar”

In zijn zevende Formule 1-seizoen slaagde Max Verstappen er voor het eerst in om de wereldtitel in de wacht te slepen. In de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi plaatste hij de beslissende inhaalactie op Lewis Hamilton, waarmee hij de titel veilig wist te stellen. Mercedes diende direct na de race een protest in tegen de uitslag - vooral vanwege de controversieel verlopen safety car-herstart - en via de teamradio liet ook Hamilton zich kritisch uit. Hij vermoedde dat er sprake was van manipulatie. Nadat beide coureurs uit hun bolide waren gestapt, ging de Mercedes-coureur direct naar Verstappen toe om hem te feliciteren. Die kon dat enorm waarderen en heeft bovendien geen probleem met wat zijn concurrent via de teamradio zei.

“De emoties lopen heel hoog op. Dat gebeurde het hele seizoen lang, dus dat is denk ik vrij normaal”, vertelde Verstappen in gesprek met BBC. “Wat ik mooi vond, was dat hij direct na de race naar mij toe kwam. We hebben gedurende het jaar onze momenten gehad qua clashes, maar we hebben enorm veel respect voor elkaar. We hebben elkaar tot de limiet gepusht. Vrijwel de hele tijd - en dat geldt voor alle coureurs - zaten we op de limiet van wat wijzelf en wat de auto konden doen. Voor de teams gold ook dat zij onder druk stonden om de juiste beslissingen te nemen. We moesten altijd op ons best presteren, anders wisten we dat de ander ons zou verslaan. Als we terugkijken, dan kunnen we dat echt koesteren.”

Verstappen kon in 2021 voor het eerst echt de strijd aangaan met Hamilton en Mercedes. Dat heeft meteen tot een legendarisch duel om de wereldtitel geleid en de coureur van Red Bull Racing hoopt dat het daar niet bij blijft. “Het moet ongelofelijk zwaar geweest zijn voor Lewis en het team, maar hij heeft al zeven titels gewonnen dus misschien biedt dat enige troost. Ik weet zeker dat hij volgend jaar op zijn best gaat presteren en dat is een zeer, zeer hoog niveau. Het hangt af van onze auto’s, maar persoonlijk hoop ik [dat de rivaliteit met Hamilton doorgaat]. Hij is een geweldige tegenstander en het is echt een genot om tegen hem te racen.”

'Races moeten op het asfalt gewonnen worden'

Tot donderdagochtend stond er met potlood nog een vraagteken achter de wereldtitel van Verstappen. Mercedes overwoog namelijk om een beroepszaak aan te spannen tegen de uitslag van de race, maar inmiddels is die ingetrokken. De strijd om de wereldtitel is daardoor definitief op de baan beslist, tot goedkeuring van Verstappen. “Ik kan niet voor hen [Mercedes] spreken. Ik denk echter dat races op het asfalt gewonnen moeten worden en dat hebben wij het hele seizoen gedaan”, vertelde hij, nadat hij in 2021 tien poles en tien overwinningen scoorde. Een probleem met de gebeurtenissen in Abu Dhabi heeft hij echter niet. “Als je naar alle emoties van iedereen tijdens de laatste race kijkt, dan waren de gebeurtenissen eigenlijk heel goed voor de sport. Ik kijk naar mezelf wat ik beter kan doen, datzelfde geldt ook voor de organisatoren. Zij zullen altijd bekijken wat er beter kan in de komende jaren. Dat moet je in gedachten moet houden.”

De komende periode staat voor Verstappen in het teken van herstellen na het intensieve seizoen 2021, waarin een recordaantal van 22 races werd gereden. “Het is aan de lopende band hectisch geweest, dus ik ben vrij moe door het altijd proberen om perfect te zijn en er bovenop te zitten. Na het winnen van het kampioenschap heeft je lichaam tijd nodig om te herstellen.” Eerder gaf de Nederlander al aan dat hij in principe alles bereikt heeft in de F1, maar dat betekent niet dat hij nu minder gemotiveerd aan de start staat. “Als ik volgend jaar de race niet win en tweede word, blijf ik boos - ik wil nog steeds winnen. Alles wat nu gebeurt is een bonus, maar dat betekent niet dat ik er niet op dezelfde manier voor ga als ik de kans heb om te winnen. Er gaat niet veel veranderen, maar in je achterhoofd ben je iets meer ontspannen omdat je de ultieme doelstelling al bereikt hebt.”