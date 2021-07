Verstappen klaar met vragen over rivaliteit: "Kunnen we hiermee kappen?"

In Hongarije gaat het niet zozeer over alle actie op de Hungaroring, als wel over de nasleep van het incident in Engeland. Het bleek tijdens de mediadag al hét gespreksonderwerp en op zaterdag kwam het nogmaals ter sprake in de FIA-persconferentie. Waar Verstappen op donderdag nog uitgebreid de tijd nam om zijn verhaal over de veelbesproken crash te doen, blijkt de Limburger er inmiddels genoeg van te hebben. Op het moment dat het onderwerp aan bod zou komen, heeft Verstappen van zich laten horen: "Kunnen we hier nu een keer mee ophouden? We hebben al heel veel van die fucking vragen over dit incident gehad, het is echt belachelijk."

"Echt waar, de hele donderdag hebben we al antwoord moeten geven op al deze stomme shit. Kunnen we daar nu eens mee kappen?", zo vervolgt Verstappen na de kwalificatie. "Wij zijn racers. Natuurlijk zullen we hard met elkaar knokken, maar wel fair. We blijven elkaar gewoon pushen." Als Hamilton wordt gevraagd of hij nog iets aan het verhaal van zijn titelrivaal heeft toe te voegen, luidt het kort maar krachtige antwoord: "Nee hoor, ik heb niets te zeggen."

Pole niet gemist door lepe actie Hamilton in Q3

De rivaliteit tussen beide titelprotagonisten leek in Q3 alweer een nieuwe episode te krijgen. Zo werkte Hamilton zijn out-lap opvallend rustig af en leek hij het Red Bull-duo expres op te houden in de laatste sector. Het is om twee uiteenlopende redenen nadelig gebleken voor de equipe van Christian Horner. Allereerst moest Verstappen zich haasten om op tijd over start-finish te komen en lukte teamgenoot Sergio Perez dit niet. De Mexicaan is zodoende de dupe geworden van Hamilton. Ten tweede zakte de bandentemperatuur enorm, hetgeen niet hielp bij het aanzetten voor een snelle ronde. Hamilton had ook met de laatstgenoemde factor te maken, maar dat deed geen pijn aangezien de Brit al een toptijd op de klokken had staan.

De streek lijkt Verstappen te hebben getroffen, al wil hij daar niet veel van weten en reageert de Nederlander vrij koeltjes tegenover onder meer Motorsport.com Nederland: "Ik weet eigenlijk niet of dat veel effect heeft gehad. Mijn banden waren natuurlijk wel koud, maar ik had sowieso geen vier tienden kunnen winnen met warmere banden." De conclusie is voor Verstappen eigenlijk vrij simpel: Red Bull is niet zozeer geflikt door Hamilton, maar heeft zelf nog werk aan de winkel. "Van Q2 naar Q3 werd het gevoel iets minder, ik had niet langer dezelfde grip. Ik weet niet of dat aan de baanomstandigheden lag of aan de banden, maar de balans was in ieder geval weg. Maar goed, zelfs zonder die problemen hadden we nog geen pole kunnen pakken. We liggen gewoon iets achter en moeten analyseren hoe dat kan. Silverstone ging nog wel goed qua snelheid, maar Mercedes heeft natuurlijk updates. Wij moeten naar onszelf kijken en de situatie aan onze kant verbeteren. Hier kunnen we namelijk niet blij mee zijn..."