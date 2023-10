Met een tweede plek in de sprintrace in Qatar stelde Max Verstappen zijn derde wereldtitel in de Formule 1 veilig, waarna hij de Grand Prix aldaar op dominante wijze op zijn naam schreef. Doordat Red Bull Racing in Japan al constructeurskampioen werd, staat er komend weekend op papier weinig op het spel voor de Nederlander tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat maakt overigens niet dat Verstappen weinig zin heeft in het treffen op het Circuit of the Americas. "Ik kijk er enorm naar uit om dit weekend in Austin te racen, als team hebben we daar veel speciale herinneringen. De sfeer op de baan is er als op geen ander circuit, er zijn daar zoveel Red Bull-fans die ons aanmoedigen", zegt de winnaar van de laatste twee Amerikaanse GP's in zijn vooruitblik op het raceweekend.

COTA is ook het decor voor de vijfde van zes sprintraces van de Formule 1 in 2023. Van de voorgaande vier korte zaterdagse races dit jaar heeft Verstappen er twee op zijn naam geschreven en in de andere twee is hij op de tweede positie geëindigd, waaronder dus in Qatar. Het houdt ook in dat het aangepaste format weer van stal wordt gehaald, met een kwalificatie op vrijdag, gevolgd door de sprintkwalificatie en de sprintrace op zaterdag. Verstappen weet dat dit het werk van hemzelf en Red Bull niet eenvoudiger maakt. "Natuurlijk is het weer een sprintweekend. Daardoor kan het weer behoorlijk hectisch voor ons worden, want we hebben maar één sessie om te proberen de optimale balans in de auto te vinden."

In Qatar werden de F1-coureurs geconfronteerd met zeer warm weer, wat van de Grand Prix op zondag een slopende wedstrijd maakte waarin diverse rijders tot hun fysieke limiet gingen. Het weerbericht voor Austin belooft op voorhand niet veel beters, ziet ook Verstappen. "Het lijkt er ook op dat we met hoge temperaturen te maken krijgen, dus ik verwacht opnieuw een zware race", aldus de kersverse drievoudig wereldkampioen, die dit weekend in een RB19 met een aangepaste livery stapt. Red Bull-fans konden stemmen op de kleurstellingen 'Lone Star Bull' en 'The Lasso Bull', beide ontworpen door aanhangers van het team. Het is nog niet duidelijk welke livery gebruikt wordt, maar Verstappen heeft hoge verwachtingen. "Ik ben ook benieuwd hoe de nieuwe door een fan ontworpen livery eruit ziet op de auto, het gaat cool worden."

Video: Verstappen verslaat Hamilton voor F1-zege in Austin in 2021