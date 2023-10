De beide wereldtitels zijn reeds vergeven, maar van rustig uitbollen tot het einde van het seizoen is geen sprake. In de komende zes weken vinden nog vijf Grands Prix plaats, waaronder twee sprintraces. Het F1-circus begint dit weekend aan een drieluik, met achtereenvolgens races in Amerika, Mexico en Brazilië.

Voor de eerste maal in de historie vinden er back-to-back sprintraces plaats. Na het spectaculaire weekend in Qatar wordt ook op het Circuit of the Americas volgens het aangepaste schema gereden. Dat houdt in dat er op vrijdag al een kwalificatie op het programma staat, gevolgd door de korte race op zaterdag en het hoofdmaal op zondag. Eén ding is zeker: kersvers drievoudig wereldkampioen Max Verstappen gaat zeker geen cadeautjes uitdelen. Zet de Nederlander zijn zegereeks voort, of komt de concurrentie weer wat dichterbij? De tegenstand komt de laatste races vooral uit de hoek van McLaren, maar wat kunnen grootmachten Mercedes en Ferrari op Amerikaanse bodem?

Starttijd F1 Austin 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 20 oktober Vrije training 19.30u - 20.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 20 oktober Kwalificatie 23.00u - 00.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 21 oktober Sprint Shootout 19.30u - 20.14u 12.30u - 13.14u Zaterdag 21 oktober Sprintrace 00.00u - 01.00u 17.00u - 18.00u Zondag 22 oktober Grand Prix van Amerika 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

De Grand Prix van de Verenigde Staten 2023 vindt plaats op zondag 22 oktober. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start, dat is vanwege het grote tijdsverschil pas om 21.00 uur in de Nederlandse avond. De coureurs rijden in totaal 56 ronden over het 5,513 kilometer lange Circuit of the Americas nabij Austin.

Aan spektakel geen gebrek, want wegens het sprintraceformat wordt er op zaterdag ook al geracet. De korte wedstrijd over 19 ronden of 60 minuten (net iets meer dan 100 kilometer) begint zaterdag om middernacht (17.00 uur lokale tijd). De Nederlandse F1-fan zal dus lang moeten opblijven om de actie live te kunnen aanschouwen. Eerder op de avond, om 19.30 uur Nederlandse tijd, vindt de sprint shootout plaats. Dit is de kwalificatie waarbij de startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald.

Op vrijdag staat de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma. Deze sessie gaat om 23.00 uur Nederlandse tijd van start (16.00 uur in de lokale middag in Austin). De kwalificatie volgt het gebruikelijke format. Eerder op de dag, om 19.30 uur Nederlandse tijd, vindt de enige vrije training van het weekend plaats. Deze sessie duurt een uur en is cruciaal voor het verzamelen van data en het vinden van de juiste afstelling. Na de kwalificatie mag er namelijk niets meer veranderd worden aan de auto’s.