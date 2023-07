Red Bull laat fans stemmen op speciale livery voor F1-race Austin

Red Bull Racing lanceerde begin dit jaar een competitie voor de trouwe fans van het team. Zij mochten met 'Make Your Mark' de endplates van de achtervleugel, de sidepods, de zijkanten van het chassis en de endplates van de voorvleugels voorzien van een eigen design en deze opsturen naar Red Bull. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez gaf de fans voor drie races de kans: Miami, Austin en Las Vegas. Voor Miami was er een duidelijke favoriet, waardoor de winnaar van deze wedstrijd een bezoekje mocht brengen aan de pitbox van Red Bull.

Voor de race in Austin zijn er ook veel inzendingen geweest. Deze inzendingen werden beoordeeld aan de hand van enkele criteria. Zo moest de livery de geest van Texas goed representeren, zonder enkel de vlag van de Verenigde Staten te kopiëren en plakken. Er moest ook voorkomen worden dat er meer stieren en zonnen op de bolide zouden komen te staan, aangezien degene die op de auto staan 'al perfect zijn', valt op de site van het team te lezen.

Waar de livery voor Miami nog werd beoordeeld door een team van vier juryleden, waaronder teambaas Christian Horner, heeft nu het Fan Engagement Team van Red Bull de inzendingen onder het vergrootglas gelegd en een shortlist gemaakt van de twee beste ontwerpen voor de race in Austin. Mocht er bij deze stemming sprake zijn van een gelijke stand, dan gaat Horner alsnog de knoop doorhakken en de winnaar aanwijzen.

Nu heeft Red Bull de fans via The Paddock, een loyaliteitsprogramma van de Oostenrijkse renstal, de kans gegeven om te stemmen op twee verschillende kleurstellingen. De ene livery stelt vooral de bekende 'stars and stripes' centraal en wordt de 'Lone Star Bull' genoemd, terwijl de andere optie juist meer richt op het Texaanse gevoel en de naam 'The Lasso Bull' draagt. Stemmen is alleen mogelijk voor gebruikers van The Paddock.