Na een reeks wedstrijden in Australië en Azië krijgt het Formule 1-seizoen 2024 dit weekend een vervolg in de Verenigde Staten. Miami is de eerste van drie haltes die de koningsklasse dit jaar bezoekt in het land voor de derde editie van de Grand Prix van Miami. Het belooft een warm weekend te worden, iets wat tot dusver kenmerkend is geweest voor de twee raceweekenden in Florida. "Miami is altijd een van de fysiek zwaarste circuits, vooral door de hitte en de luchtvochtigheid", vertelt Max Verstappen dan ook in zijn vooruitblik op het raceweekend op Miami International Autodrome.

Over het circuit zelf is Verstappen wel te spreken. "Het is een interessant circuit met een echte mix van bochten en lange rechte stukken, dus het is dit weekend cruciaal om waar mogelijk lessen te leren over de auto", stelt de enige winnaar in de historie van de Miami Grand Prix, die vorig jaar vanaf de negende startpositie naar de zege reed en ook in 2022 al de sterkste was. "Je kunt goed racen op dit circuit, dat enkele snelle secties heeft. Het wordt nog interessanter doordat dit de tweede sprintrace op rij is. Het is voor het team altijd een druk weekend op én naast de baan en we hebben hier enkele mooie herinneringen."

Verstappen verschijnt dit weekend in Miami aan de start met een speciaal helmontwerp, dat hij tijdens alle drie de Grands Prix in de Verenigde Staten gaat dragen. De blauwe helm verschijnt later dit jaar tijdens de races op Circuit of the Americas en in Las Vegas dus opnieuw op de baan. Met het ontwerp zet hij de fans in het zonnetje, zo benadrukt de drievoudig wereldkampioen en huidige WK-leider. "Miami stelt niet teleur in het creëren van een leuke en spannende sfeer voor de fans. Ik kijk ernaar uit om dit weekend met mijn nieuwe, special edition USA-helm te racen en het ontwerp te dragen dat de passie van de fans voor de sport reflecteert."

Pérez leert belangrijke les in China

Ook teamgenoot Sergio Pérez kijkt uit naar het eerste bezoek van 2024 aan de Verenigde Staten. De Red Bull Racing-coureur kan aldaar altijd rekenen op veel steun van zijn fans uit Latijns-Amerika en dat is dan ook iets waar hij zich op verheugt in Miami. "We zijn terug in Miami en het is altijd fijn om in Florida te zijn. Ik voel me hier echt thuis, de hoeveelheid Latijns-Amerikanen die mij hier volgen is crazy en ik voel veel liefde van de fans, waar ik ook ben in Miami", stelt Pérez, die net als Verstappen iets doet om zijn fans te bedanken. "Om dat te vieren heb ik dit weekend een speciale helm, waarmee ik alle landen eer waar ik een speciale vorm van steun van voel. Je wordt misschien ook verrast door de inspiratie van een alligator, een knipoog naar Florida!"

Na zijn tweede plaats in Japan en de derde stek in China heeft Pérez de tweede plaats in het kampioenschap in handen. De Mexicaan voelt zich uitstekend in de RB20 en heeft in China iets belangrijks geleerd, wat in het sprintformat uitstekend van pas komt. "Hopelijk hebben we dit weekend ook beet op de baan, de auto voelde recentelijk geweldig en heeft echt goed voor ons gepresteerd. Het is weer een sprint-evenement en dat maakt het lastig om de auto perfect af te stellen, maar we hebben in China veel geleerd over hoe we onze tijd kunnen maximaliseren. Het lijkt weer een heet weekend te worden in Miami, wat fysiek gezien uitdagingen meebrengt voor coureurs, maar we zijn van plan om alles te overwinnen en als winnaar uit de bus te komen."