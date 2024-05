Button verwacht dat Verstappen F1-carrière bij Red Bull afsluit

Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing waardoor hij tot en met 2028 aanspraak maakt op een F1-zitje. Toch zijn er geruchten dat de drievoudig F1-kampioen een overstap zou overwegen vanwege de onrust binnen Red Bull, met een hoofdrol voor teambaas Christian Horner die door een vrouwelijke medewerker werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De afgelopen tijd is de storm wat gaan liggen, al lijken de eerste gevolgen van de onrust binnenkort al merkbaar met het mogelijke vertrek van topontwerper Adrian Newey.

Verstappen is meermaals in verband gebracht met een overstap naar Mercedes F1, mede doordat teambaas Toto Wolff er geen geheim van heeft gemaakt dat hij de regerend wereldkampioen graag in dienst neemt. Jenson Button, de F1-kampioen van 2009, verwacht echter dat Verstappen nergens heen gaat en Red Bull tot het einde van zijn F1-carrière trouw blijft. "Max gaat niet weg, hij hoeft niet weg te gaan", zegt Button in de Sky Sports-podcast. "Hij bevindt zich nu in zo'n sterke positie. Ik heb persoonlijk het gevoel dat Max zijn carrière bij Red Bull zal uitzitten. Dat is wat ik denk. Of dat nu drie of vijf jaar is: ik denk dat hij bij Red Bull zijn carrière zal beëindigen."

Button geeft toe dat het interessant zou zijn als een coureur met zo veel succes zijn team verlaat, maar: "Het is al spannend. We zullen decennialang over deze jaren praten, dan hebben we het over de geweldige Max Verstappen en Red Bull."

Vertrek Newey gaat Red Bull pijn doen

Bij de geruchten over Verstappen houdt het niet op voor Red Bull. Newey zou ook op weg zijn naar de uitgang en na negentien jaar afscheid nemen van de Oostenrijkse renstal. Button verwacht dat het vertrek van Newey wel gevolgen zal hebben voor de sfeer binnen het team, maar niet voor de performance van Red Bull. "Het zou jammer zijn als hij niet blij is, want ze staan er zo goed voor wat betreft performance", zegt Button. "Maar voor de sport is het waarschijnlijk goed om hem ergens anders te zien, om een ander team de kans te geven."

"Het probleem is dat het jaren duurt om een auto te ontwikkelen", vervolgt Button. "Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Ik denk dat hij daarnaast niet zomaar voor een ander team zou mogen werken. Ik had gelezen dat hij dan tot 2027 met gardening leave zou moeten. Het gaat het team dus niet echt helpen tot 2029, wat nog ver weg is. Maar het gaat Red Bull natuurlijk pijn doen, evenals de sfeer in het team, wetende dat een belangrijke speler binnen het team - die jaar op jaar een fantastische auto ontwerpt - niet blij is en weg wil. Of dat ook zo is, dat weet ik niet. Ik heb het niet van iemand vernomen, maar het is zeker een groot verhaal, het grootste verhaal dat de Formule 1 een tijdje heeft gezien."