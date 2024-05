Officieel: Adrian Newey verlaat Red Bull F1 na seizoen 2024

Daarmee komt er na negentien jaar een einde aan het tijdperk-Newey bij Red Bull Racing. Afgelopen week wisten bronnen al aan Motorsport.com te bevestigen dat de chief technical officer van het Oostenrijkse team zijn vertrekwens had gedeeld met meerdere teamleden. Officieel had Newey nog een contract dat tot en met eind 2025 liep, maar in een verklaring laat Red Bull weten dat Newey al na het huidige seizoen zal vertrekken. Hij neemt daarmee afscheid van het team waar hij sinds 2006 voor werkt. Newey zal in het eerste kwartaal van 2025 vertrekken, zo laat het team in de verklaring weten. Hij zal zijn taken als Formule 1-ontwerper bij het team neerleggen om zich te concentreren op de laatste ontwikkelingen voor de hypercar van Red Bull, de RB17. In de verklaring wordt echter niks gezegd over de periode van gardening leave, wat een hindernis kan zijn als hij bij een ander team aan de slag wil gaan.

Het vertrek van Newey is een groot verlies voor Red Bull, maar voor de concurrentie in de Formule 1 een uitgelezen kans om de meest gewilde ontwerper op te pikken. Er gingen geruchten dat Ferrari zijn volgende bestemming zou zijn, mede aangewakkerd door zijn recente bezoekje aan Bologna. Het voornaamste probleem daarin was ook de periode van gardening leave die normaal gesproken afgesproken is. Dat is een periode waarin personeel na het afscheid van een team niet aan de slag mag voor een ander team. Met Newey's contract tot en met eind 2025 zou hij normaliter pas begin 2027 aan de slag kunnen gaan bij een ander team, maar door het vroegtijdig beëindigen van het contract zal dat dus eerder zijn. Ook Aston Martin zou grote interesse hebben in de diensten van Newey en zou eerder dit jaar een stevig bod hebben gedaan om hem van Red Bull over te nemen. Ook een pensioen behoort uiteraard nog tot de mogelijkheden voor de 65-jarige Brit.

Een officiële reden voor het eerder dan geplande vertrek wil Red Bull niet geven, al was op de achtergrond wel al duidelijk dat de onrust binnen het team door de kwestie-Horner eerder dit jaar hem aan het twijfelen heeft gezet. Daarnaast heeft onder meer technisch directeur Pierre Waché in de voorbije jaren een steeds prominentere rol binnen het F1-team gekregen en de Fransman heeft ook veel credits gekregen voor zijn bijdrage aan het huidige succes.

Newey wordt gezien als een van de beste F1-ontwerpers ooit. Hij was verantwoordelijk voor onder meer de March 881, Williams FW15C, Williams FW18, McLaren MP4/13 en alle Red Bulls sinds 2006. In totaal leverden zijn creaties twaalf keer de constructeurstitel op en dertien coureurskampioenschappen. De ontwerper boekte ook grote successen in de IndyCar Series en sportscars. Van 1997 tot en met 2005 werkte hij voor McLaren, waarna Christian Horner erin slaagde om Newey naar Red Bull te lokken. Daar heeft hij tot nu toe zeven winnende auto's ontworpen en Max Verstappen is hard op weg om ook van de RB20 een kampioensauto te maken. Newey verlengde in 2023 zijn contract bij Red Bull om daar nog meerdere jaren aan de slag te gaan, al komt er door een samenloop van omstandigheden een vroegtijdig einde aan die samenwerking.