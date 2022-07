Verstappen heeft zin in Red Bull Ring: "Veel goede herinneringen"

Het Formule 1-seizoen 2022 verloopt tot dusver succesvol voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen staat na de eerste tien races van de jaargang al op zes overwinningen en mede daardoor staat hij - ondanks twee uitvalbeurten in drie races - fier aan de leiding in het kampioenschap. Wel zag de Red Bull Racing-coureur zijn marge in het kampioenschap afgelopen weekend in Silverstone iets krimpen. Nadat er een brokstuk van een AlphaTauri-bolide klem kwam te zitten onder zijn auto, verloor Verstappen veel downforce en zou hij uiteindelijk als zevende over de finish komen. Zijn marge op teamgenoot Sergio Perez is daardoor gekrompen tot 34 punten.

Met die nog altijd gezonde voorsprong is Verstappen afgereisd naar het circuit waar hij als F1-coureur het succesvolste is geweest: de Red Bull Ring, thuishaven van Red Bull. In 2018 en 2019 won hij de GP van Oostenrijk, om vorig jaar maar liefst twee keer te winnen in Spielberg tijdens de GP's van Oostenrijk en Stiermarken. "Ik heb veel goede herinneringen aan het racen in Oostenrijk, dus ik kijk er enorm naar uit om er terug te keren", zegt Verstappen dan ook in zijn vooruitblik op de race. Daarnaast kan hij naar verluidt rekenen op de steun van zo'n 50.000 Nederlandse F1-fans, die er ongetwijfeld weer een groot oranjefeest van gaan maken op de Red Bull Ring. "Het is een heel interessant circuit met niet al te veel bochten. Het is er altijd heel leuk om te racen. De sfeer is er geweldig, ik hou ervan om fans op de tribune te zien en ik denk dat de mensen over het algemeen gewoon enorm genieten van het weekend aldaar."

De vraag is of Verstappen - die in Oostenrijk met een speciaal helmontwerp rijdt - tijdens het tweede F1 Sprintweekend van 2022 terug kan slaan na het toch ietwat mislukte raceweekend in Silverstone. Daar greep hij op zaterdag ook net naast de pole-position, voordat hij in de race dus tegen problemen aanliep. "Silverstone was een zware race, maar we kijken vooruit en hopelijk kunnen we hier tijdens onze thuisrace een goed weekend hebben en het aantal punten maximaliseren tijdens het F1 Sprintweekend. Ik verwacht dat het een goed weekend wordt voor ons als team."

Video: Verstappen blikt terug op zijn Britse Grand Prix