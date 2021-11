Verstappen geniet van circuit in Qatar: "Mooie baan om op te rijden"

De Formule 1 brengt dit weekend voor het eerst een bezoek aan Qatar. Het was voor Verstappen reden om donderdag weer eens - samen met vader Jos - een track walk te doen en ook om ter voorbereiding in de simulator te duiken. Na zijn eerste virtuele rondjes sprak Verstappen al over "een fijne flow" en de echte vuurdoop viel de Limburger ook niet tegen. "Het ging er vandaag vooral om deze baan te leren kennen. En ik moet zeggen dat het een erg fijn circuit is om op te rijden, echt een mooie baan."

Op die mooie baan bij Doha begon Verstappen voortvarend met zijn toptijd in de eerste training, maar onder het kunstlicht leek het minder te gaan in de tweede sessie. Zo moest Verstappen niet alleen de Mercedes van Valtteri Bottas voor laten gaan, maar zat ook de sterk rijdende Pierre Gasly nog voor de Nederlander. "Dit was natuurlijk de eerste keer in het donker, dus het was vooral belangrijk om uit te vinden hoe de auto zou reageren. Er zat voor mij nogal wat verschil tussen de runs op mediums en softs, dat verklaart misschien waarom het op softs niet geweldig ging."

Het betekent dat Red Bull nog wat werk aan de winkel heeft, al is dat volgens Verstappen normaal op een onbekend circuit. "De eerste keer valt er altijd nog voldoende te leren en te begrijpen", stelt de WK-leider meteen na afloop van de sessie. Voor voorspellingen vindt Verstappen het nog te vroeg. "Voor de race is het sowieso lastig zeggen, omdat we met deze auto's heel moeilijk kunnen volgen. Of ik mee kan doen voor pole? Dan gaan we morgen wel zien. Alles is nieuw, dus het is nu nog lastig om daar iets over te zeggen."

Waar het sportieve plaatje dus even nog koffiedik kijken blijft, heeft Red Bull naast de baan al wel een eerste opsteker te pakken. Het verzoek van Mercedes om nogmaals naar het duel van Verstappen en Lewis Hamilton in Brazilië te kijken, is immers afgewezen door de FIA. "Dat is natuurlijk mooi, maar ik had het ook al wel verwacht", reageert Verstappen koeltjes.