Verstappen begint F1-weekend in Qatar sterk, Gasly knap voor Mercedes

De Formule 1 brengt dit jaar voor het eerst een bezoek aan Qatar voor een officieel Grand Prix-weekend, al zal dat zeker niet voor het laatst zijn. Zo is het circuit nabij Doha in coronatijd op de kalender gekomen en is daar meteen maar een tienjarige deal vanaf 2023 aan toegevoegd. Dat neemt echter niet weg dat alle Formule 1-coureurs (op Sergio Perez en Nikita Mazepin na) vrijdag op volslagen onbekend terrein kwamen, terrein dat de meeste rijders overigens best kon bekoren. Zo gaf Verstappen na zijn eerste rondjes in de simulator aan dat het circuit nabij Doha een goede flow kent en toonde Daniel Ricciardo zich in de openingsminuten eveneens lovend via de boordradio.

Verstappen opent voortvarend, Hamilton klaagt over gebrek aan vermogen

In die openingsminuten was er logischerwijs veel animo om de voor de Formule 1 nieuwe baan te leren kennen. Alle coureurs meldden zich in de eerste tien minuten op het warme asfalt, hetgeen de topteams op de hardste compound deden en Lewis Hamilton ook nog eens met een speciale regenbooghelm om aandacht te vragen voor de mensenrechten in het Midden-Oosten. Waar de Brit de sessie nog erg voorzichtig begon en klaagde over een tekort aan vermogen, kwam titelrivaal Verstappen wel voortvarend uit de startblokken en zette hij een eerste richttijd op de klokken.

Verstappen liet de klok stoppen op 1.24.998 en deed er niet veel later nog eens een tiende af. Het bleek meteen genoeg om het officieuze baanrecord over te nemen en om de eerste runs bovenaan de tijdenlijst af te sluiten. Zo toonde Verstappen zich ruim drie tienden sneller dan Lando Norris op mediums en ook dan de eerste Mercedes-coureur op de harde band. Daarbij moet wel worden aangetekend dat beide coureurs van Toto Wolff een snelle ronde door het putje zagen spoelen. Valtteri Bottas klokte paarse sectortijden totdat hij werd opgehouden door een Ferrari en Lewis Hamilton ging op eigen houtje te wijd tijdens zijn snelste poging. Het leverde hem nog geen overtreding van de 'track limits' op, al krijgen coureurs daar dit weekend wel onherroepelijk mee te maken. Het respecteren van de baanlimieten wordt in maar liefst vijf bochten in de gaten gehouden.

Verstappen bovenaan in probleemloze sessie, Gasly sterk

Na deze inleidende beschietingen bleek zoals gewoonlijk wachten totdat de topteams met de zachtste Pirelli-band van het weekend voor de dag zouden komen. Het gebeurde met nog 25 minuten op de klok, al moet meteen gezegd dat die runs door de buitentemperatuur van bijna dertig graden nog niet helemaal representatief zijn voor de kwalificatie. Die sessie wordt immers onder kunstlicht en ook in iets koelere omstandigheden afgewerkt.

Yuki Tsunoda opende het bal op softs met een kortstondige P1, maar zag Bottas meteen langszij komen met 1.24.194. De Fin leek buiten de lijntjes te kleuren, maar mocht zijn rondetijd behouden. Die tijd bleek bij de eerste poging te machtig voor Hamilton, maar zeker niet voor Verstappen. Sterker nog: de Limburger wist er met 1.23.723 bijna een halve seconde vanaf te snoepen en een probleemloze training zo nog iets meer cachet te geven. Hamilton liet met een eerstvolgende aanzet zien dat hij die tijd ook wel uit zijn mouw kan schudden, al ging hij wederom te wijd in de laatste sector en besloot hij na een hardhandige kennismaking met de kerbs maar van het gas te gaan.

In de ultieme slotfase kwamen de topteams nogmaals naar buiten op softs, al zou dat mede dankzij Mick Schumacher weinig tijdsverbeteringen meer opleveren. De Haas-coureur verremde zich in de tweede sector en nam bij terugkomst op de baan de halve grindbak mee. Voor dat uitstapje wist Pierre Gasly overigens wel uitstekende zaken te doen. De AlphaTauri-coureur imponeerde door Mercedes voor te blijven en doodleuk de tweede tijd te klokken achter Verstappen. Achter Bottas en Hamilton completeerde Tsunoda de top-vijf, hetgeen ook veel zegt over de snelheid van AlphaTauri. Carlos Sainz besloot de eerste sessie als zesde, voor teammaat Charles Leclerc en Sergio Perez.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Qatar begint vrijdag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

