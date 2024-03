Met twee overwinningen in evenzoveel races is er voor Max Verstappen geen vuiltje aan de lucht dit seizoen. De drievoudig wereldkampioen zet zijn dominante vorm in 2024 met ogenschijnlijk gemak voort. Bovendien is hij weer bezig aan een indrukwekkende zegereeks. In Jeddah boekte de Nederlander alweer zijn negende opeenvolgende zege. Winst in Albert Park zou een evenaring van zijn eigen record betekenen. Weinigen twijfelen eraan dat dat gaat gebeuren.

“We kijken ernaar uit om deze week in Melbourne te racen”, zegt Verstappen in de preview van het team. “Het is nu een erg snel circuit dat een goede mix vereist van topsnelheid op rechte stukken en grip in de bochten. De baan is onlangs opnieuw geasfalteerd, waardoor het nu een stuk gladder is en leuker om op te rijden, dus daar kijken we naar uit. We hebben ook zachtere compounds vergeleken met vorig jaar, wat het wat lastiger maakt voor de strategie, maar wat hopelijk betekent dat de race leuker is met meer pitstops. De jetlag is altijd een uitdaging down under, maar het is hoe dan ook altijd geweldig om in Melbourne te zijn en het is geweldig om alle gepassioneerde racefans te zien die komen aanmoedigen!”

Competitief veld

Teamgenoot Sergio Perez vult aan: “Het is altijd een leuke raceweek en de fans brengen veel energie naar het circuit. Sinds Saudi-Arabië hebben we als team hard gewerkt om een aantal punten die we hadden geïdentificeerd te verbeteren en ik hoop dat de auto er nu beter bij staat. Ik ben in Milton Keynes geweest met mijn engineers en ik kijk ernaar uit om te zien hoe we kunnen presteren met wat kleine veranderingen. De auto voelde tot nu toe competitief aan, maar Albert Park is een totaal andere beproeving voor de RB20 en het wordt interessant om te zien hoe we ervoor staan. Ik denk dat het veld erg competitief zal zijn dit weekend, dus het is belangrijk dat we goed presteren in de kwalificatie, zodat we zondag een goede uitgangspositie hebben. Vorig jaar was de race hier een beetje gek, dus ik hoop dat het een iets meer rechttoe rechtaan weekend wordt!”