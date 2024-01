Deze F1-records kan Max Verstappen in 2024 verbreken

Meeste opeenvolgende F1-zeges

Hoewel dit record ver weg lijkt nu over een aantal maanden het seizoen weer met een schone lei begint, is de realiteit heel anders. Max Verstappen heeft met tien achtereenvolgende zeges vorig jaar het record al aan diggelen geracet, maar mocht de 26-jarige kampioen de races in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië winnen, dan staat hij al op dat aantal. Mocht de reeks doorgezet worden naar Japan - toch een van zijn favoriete banen - dan is zege elf binnen en het record aangescherpt. Als dat niet lukt, dan zijn er in de rest van het seizoen genoeg mogelijkheden, want met 24 races rijden de coureurs een recordaantal Grands Prix.

Meeste Grand Slams in F1

Een Grand Slam in de Formule 1 is niet heel makkelijk te behalen. Het eerste wat je daarvoor moet halen is de pole op zaterdag. Vanaf pole moet er gewonnen worden en dat moet dan ook nog in een race waar je elke ronde op kop rijdt. Om de dominantie te onderstrepen is het ook nodig om de snelste ronde op je naam te zetten. Jim Clark heeft er op dit moment acht, maar met de dominantie van Verstappen in 2023 is het niet ondenkbaar dat hij komend jaar in vier races zo'n bijzondere statistiek scoort. Dan komt hij op gelijke hoogte met de legendarische Clark. Lewis Hamilton heeft er overigens zes, dus mocht Mercedes de zaakjes goed voor elkaar krijgen, dan kan ook de Brit op gelijke hoogte met zijn landgenoot komen.

Foto: David Phipps Jim Clark heeft het record Grand Slams nog altijd in handen

Meeste achtereenvolgende F1-races in de punten

De concurrentiestrijd tussen Hamilton en Verstappen is al twee jaar niet echt meer op de baan zichtbaar, maar in de recordboeken staan de twee coureurs bij verschillende records dicht bij elkaar. Zo ook bij het record achtereenvolgende puntenfinishes. Hamilton kwam tussen de GP van Groot-Brittannië 2018 en Bahrein 2020 maar liefst 48 keer op rij in de punten. Wil Verstappen dit record evenaren, dan is het zaak om tot de GP van Emilia Romagna in de punten te eindigen om de reeks - die overigens geheel toevallig ook vanaf die race loopt - door te trekken. Is het doel om alleen recordhouder te worden, dan moeten er ook in Monaco punten op het bord komen.

Meeste achtereenvolgende F1-races op het podium

Dat dit record nog niet in handen van Verstappen is, is te danken aan het totale off weekend in Singapore. Daardoor bleef de teller steken op vijftien. Het record van Michael Schumacher, van Indianapolis 2001 tot en met Japan 2002, met negentien podiumplaatsen staat nog altijd bovenaan in de boeken. De reeks waar Verstappen nu mee bezig is, staat op zeven en met nog twaalf podiums daarna is gelijke hoogte bereikt. Dat kan dus op Silverstone al gebeuren. Alleenheerser kan de Limburger in Hongarije worden, maar dan is er nog wel een hele weg te gaan.

Foto: Motorsport Images Michael Schumacher stond begin deze eeuw negentien keer op rij op het podium

In elke F1-race op het podium komen

Dit record ligt ergens in het verlengde van de vorige. Het is uiteraard enorm toekomstmuziek, maar gezien de uitstekende vorm waarin Verstappen in 2023 verkeerde is het zeker niet uit te sluiten dat hij elke F1-race op het podium komt. 24 keer een bokaal meenemen, dat zou een ongeëvenaarde prestatie zijn. Vorig jaar lukte dat Verstappen alleen in Singapore niet, dus hij was al dicht bij het behalen van dit record. Michael Schumacher heeft overigens in 2002 ook tijdens alle Grands Prix op het podium gestaan, al waren het er toen 'slechts' 17.