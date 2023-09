Verstappen alleen recordhouder na prachtzege: "Moest Sainz in foutje dwingen"

Max Verstappen moest pole-position zaterdag nog met een miniem verschil aan Carlos Sainz laten, maar toonde zich in de paddock al redelijk opgewekt. Waar Ferrari met bijzonder weinig downforce op pad was en daarmee in de kwalificatie hoge ogen gooide, reed Verstappen juist met iets meer vleugel. Het leidde in de data tot een iets ander beeld dan normaal op rechte stukken, maar kon de Red Bull-coureur wel een voordeel geven in de race - met name door de banden iets beter in leven te houden.

Om zijn race pace gekoppeld aan de bandenslijtage te kunnen tonen, moest Verstappen logischerwijs wel de start en de openingsronde overleven. Die start zou worden afgebroken en uitgesteld doordat Yuki Tsunoda was stilgevallen in de formatieronde. Het leidde tot een oponthoud van twintig minuten, waarna het veld alsnog werd losgelaten voor 51 ronden. Verstappen bleef daarbij op de tweede stek, mede doordat Sainz meteen naar de binnenkant dook om niets weg te geven in de krappe eerste chicane. De Red Bull-coureur bleef vervolgens binnen de DRS en concludeerde in rode vier al: "Hij is al aan het glijden, het is allemaal oké."

Twee ronden later keek Verstappen voor het eerst in de eerste bocht, maar wilde Sainz de leiding voor eigen publiek niet zomaar uit handen geven. "Naughty", liet Verstappen via de boordradio weten, waarop Ferrari met de woorden "een goede move" reageerde. In de ronde daarna zou precies gebeuren wat de data(-analyse) al aankondigde: Verstappen bleek sneller qua race pace, maar Ferrari kon de topsnelheid gebruiken ter verdediging. "Zo, ze zijn echt snel op rechte stukken", liet de wereldkampioen dan ook optekenen. Na een blokkerend wieltje aan het begin van ronde 15 sloeg Verstappen echter zijn slag. Eenmaal aan de leiding kwam het verschil in race pace pas echt goed aan het licht, waarbij hij binnen mum van tijd zes seconden voorsprong had. Na een stop voor de harde band kon de Limburger de winst overtuigend naar huis rijden.

Sainz in foutje dwingen, 'klein probleempje' richting het einde

Het heeft Verstappen met recht een historische zege opgeleverd, de tiende op rij. De Nederlander heeft iets gepresteerd wat nog niemand hem in de koningsklasse in de autosport voor heeft gedaan. "Ik had nooit gedacht dat zoiets mogelijk was! Maar we hebben er keihard voor gewerkt en dat maakt het alleen maar mooier." De wijze waarop mag er zijn, Verstappen moest deze zondag immers aan de bak. "We hadden de snelheid wel en gingen ook goed met de banden om, maar hun topsnelheid was enorm hoog. Het was heel moeilijk om dichtbij te blijven en om zodoende een inhaalactie te plaatsen in de eerste bocht. Ik moest Carlos in een foutje dwingen en gelukkig blokkeerde hij een wieltje, waardoor ik meer tractie had. Daarna konden we onze eigen race rijden."

Met dat in het achterhoofd was de sleutel van de Italiaanse GP om geen overhaaste dingen te doen, Verstappen had de undercut immers ook nog achter de hand als plan B. "Ik moest vooral geduldig zijn. Het was natuurlijk een lange race en ik zag al snel dat ze meer worstelden met de achterbanden. Ik moest vooral mijn moment goed kiezen." Na dat moment bleek de WK-leider weer een klasse apart. "Het voelde daarna prima, ja, al moesten we richting het einde van de race nog wel een klein probleempje managen. Maar de voorsprong was groot genoeg, dus ik kon het ook wel iets rustiger aan doen."