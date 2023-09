In 2013 zette Sebastian Vettel een record dat lang onmogelijk te verbreken was. Op weg naar zijn vierde en laatste Formule 1-titel won de Duitser maar liefst negen races op rij. Door de jaren heen kwam geen enkele coureur in de buurt van dat record, maar daar kwam dit jaar weer verandering in. Max Verstappen won de Grand Prix van Miami met een sterke vertoning. Na de zeges in Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije én België was de vraag voor de zomerstop wie Verstappen nog van het record van Vettel kon weerhouden. Uiteindelijk slaagde daar niemand in, aangezien Verstappen de races in Zandvoort en Monza won om zo op eenzame hoogte te komen met tien zeges op rij.

Voormalig recordhouder Vettel had via een bericht aan Verstappen al laten weten dat hij hem steunde op weg naar dit bijzondere record en na het verbreken hiervan heeft de kampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 alleen maar lof voor de prestatie van Verstappen. "Je kunt alleen applaudisseren", zegt Vettel in gesprek met Sportschau. "De prestaties van het hele team, maar vooral die van Max, die het elk weekend consequent doet, zijn super. Het is een niveau waar de concurrentie ver weg is. Dat moet je erkennen en daar moet je het bij laten. Daarom is het geweldig om dit te kunnen aanschouwen."

Vettel verkaste in 2015 naar Ferrari in de hoop de Scuderia een langverwachte titel te bezorgen, maar toen die uitbleven moest de Duitser ergens anders onderdak vinden. Dat vond hij bij Aston Martin, maar dat werd geen succes. Ook al heeft Vettel al sinds 2014 niet meer voor Red Bull gereden, heeft hij nog steeds goede banden met het F1-team. "Er is nog steeds contact. De jongens hebben veel te doen en zijn veel onderweg, maar ik ken ze allemaal. Ik heb contact, af en toe aan de telefoon. Op de een of andere manier ben ik er nog."

Vettel kwam afgelopen weekend zelf nog in actie op de Nürburgring-Nordschleife. Hij werd daar herenigd met de RB7 uit 2011, waarmee hij zijn tweede F1-titel veroverde. Met 'Kinky Kylie', zoals Vettel die auto zelf noemde, reed hij enkele ronden over de Müllenbachschleife (het achterste deel van het GP-circuit) om vervolgens een volledige ronde door de 'Green Hell' te rijden tijdens de Red Bull Formula Nürburgring. Het waren zijn eerste meters in een raceauto sinds zijn afscheid van de Formule 1. Voor de demorun reed Vettel met synthetische brandstoffen in de RB7 om aan te tonen dat autosport haar charme kan behouden en tegelijkertijd duurzaam kan zijn.

Sebastian Vettel in actie in zijn RB7 op de Nordschleife. Foto: Red Bull Content Pool