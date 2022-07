In een enerverende Grand Prix van Oostenrijk ging Charles Leclerc aan de haal met zijn derde overwinning van het seizoen. Hij ging op de baan tot drie keer toe voorbij aan Max Verstappen, die met de tweede plek en de snelste ronde de schade in het kampioenschap optimaal beperkte. Het tweetal kreeg op het podium gezelschap van Lewis Hamilton, die vanaf de achtste startpositie knap naar de derde stek reed voor zijn derde podiumplaats op rij.

In de fase tussen het einde van de race en het begin van de podiumceremonie hebben de drie podiumklanten zich vermoedelijk echter niet aan de regels gehouden, zo blijkt uit de documenten van de stewards. Leclerc, Verstappen en Hamilton moeten allemaal tekst en uitleg gaan geven bij de stewards voor het vermeend overtreden van artikel 12.2.1.i van de Internationale Sportieve Code van de FIA. In het bijzonder gaat het om het overtreden van parc fermé-voorschriften. Zo zou het drietal interactie gehad hebben met hun fysiotherapeuten, voordat zij naar het officiële weegmoment gingen. Het kan zijn dat zij hun helm hebben overgedragen aan hun fysio, die hen mogelijk ook iets te drinken hebben aangegeven.

Leclerc, Verstappen en Hamilton moesten zich om 18.30 uur melden bij de wedstrijdleiding om hun acties te verklaren. De kans dat er een sportieve straf wordt gegeven voor dit vergrijp, lijkt overigens bijzonder klein. Eerder dit weekend kreeg Sebastian Vettel een voorwaardelijke boete voor het weglopen uit de rijdersbriefing, iets wat ook een overtreding is van de Internationale Sportieve Code.

Update 19.25 uur: De stewards hebben Leclerc, Verstappen en Hamilton allemaal bestraft voor het overtreden van de parc fermé-voorschriften. Hun fysio's betraden het parc fermé voordat de coureurs gewogen waren, wat in strijd is met de richtlijnen die voorafgaand aan de race naar de teams waren gestuurd. Het gevolg: Leclerc, Verstappen en Hamilton hebben allemaal een voorwaardelijke boete van 10.000 euro gekregen voor de overtreding. Deze geldstraf moeten zij pas betalen als zij zich in de loop van het seizoen nogmaals niet houden aan de voorschriften.

"De stewards kregen een verslag van de gedelegeerde van de media dat de fysio's/rijdersassistenten van de coureurs in de top-drie parc fermé zonder toestemming hebben betreden en in strijd waren met de procedure die voorafgaand aan de race werd gepubliceerd voor het geordend verlopen van het evenement. Deels wordt dit gedaan om te voorkomen dat de coureurs dingen overhandigd krijgen voor het weegmoment", leest de verklaring van de stewards. "Videobewijs heeft de gebeurtenissen vervolgens bevestigd. De deelnemers krijgen een voorwaardelijke boete van 10.000 euro, die de rest van het seizoen blijft staan in afwachting van verdere overtredingen van de procedure. De deelnemers worden ook gewaarschuwd dat systematische overtredingen kunnen leiden tot het innemen van de passen van de individuen."

Video: Leclerc blijft Verstappen voor tijdens Oostenrijkse GP