Brundle verwacht niet meer dan ‘bijrol’ Verstappen in titelstrijd

Max Verstappen pakte tijdens de GP van Stiermarken zijn eerste podiumplaats van het seizoen door derde te worden. Hij startte als tweede, maar had in de slotfase in tweede instantie geen antwoord op de aanval van Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Na afloop van de race gaf de Nederlander meermaals aan dat de Red Bull RB16 momenteel te langzaam is om de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes.

Direct na afloop van de tweede race op de Red Bull Ring stond Verstappen Brundle op het rechte stuk te woord. Uit de reactie van de Red Bull Racing-coureur kon de voormalig F1-rijder, die tegenwoordig commentator is voor het Britse Sky Sports, opmaken hoe hij over zijn eigen kansen in de titelstrijd denkt. “Max was wat humeurig”, stelt hij in zijn vaste column voor Sky Sports. “Ondanks zijn uitstekende prestatie was de snelheid van Mercedes gewoon te sterk, en hij denkt waarschijnlijk dat het wederom een seizoen wordt waarin hij een bijrol speelt.”

De strijd om de titel lijkt daardoor te gaan tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Hoe ziet Brundle het verloop van dat duel voor zich? Afgaande op de Stiermarkse GP heeft de Fin het een en ander te vrezen. “Valtteri Bottas werd tweede en werd enigszins in verlegenheid gebracht, hoewel hij nog altijd leidt in het kampioenschap. Hoewel hij wat terrein goed moest maken en een stevig gevecht uitvocht met Verstappen, gaf de prestatie van Lewis [Hamilton] een gevoel dat iets te bekend voorkomt.”