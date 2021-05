Zowel voor als na zijn eerste pitstop ging Max Verstappen aan de leiding tijdens de GP van Spanje, maar het verschil met achtervolger Lewis Hamilton was nooit groot. De regerend wereldkampioen kon goed volgen op het Circuit de Barcelona-Catalunya en reed na zijn eerste pitstop een gaatje van zes seconden overtuigend dicht. Strategisch gezien had Mercedes echter een voordeel, want Hamilton had nog een setje mediums achter de hand. Die luxe had Verstappen niet en dat zorgde er volgens voormalig F1-coureur Martin Brundle voor dat Red Bull Racing schaakmat werd gezet.

“Mercedes maakte een wat zij een ‘gewaagde keuze’ noemden door hem in ronde 42 naar de pits te halen voor die andere set mediums”, schrijft Brundle in zijn vaste column voor Sky Sports. “Hiermee werd Red Bull schaakmat gezet, want het was te laat om te reageren. Max’ engineer omschreef het via de radio als ‘een Boedapest 2019’, waar Hamilton op veel betere banden voorbij ging aan Verstappen voor de winst. Dat zou hij nu opnieuw doen voor zijn vijfde overwinning op rij op dit circuit.”

Geen hulp van Perez

Brundle stelt dat deze strategische keuze van Mercedes niet helemaal uit de lucht kwam vallen en dat Red Bull daarop had kunnen anticiperen. Dan was het echter maar de vraag geweest in welke toestand het nieuwe setje softs van Verstappen was geweest aan de finish, maar ook of de Nederlander dan wél had gewonnen. In Montmeló kon de nummer twee van het huidige kampioenschap in ieder geval niet echt rekenen op de ondersteuning van teamgenoot Sergio Perez. Brundle meent dat de achterstand van de Mexicaan Mercedes de kans gaf om Hamilton voor de tweede keer naar de pits te halen.

“Met Perez op achterstand kon Mercedes met de dobbelsteen gooien en aannemen dat Lewis het gat van 23 seconden naar Verstappen zou dichten, zonder daarbij veel hinder te ondervinden van het passeren van teamgenoot Bottas”, zei hij. “Die bleek niet echt behulpzaam, maar Hamiltons snelheid was zodanig dat hij uiteindelijk met gemak de overwinning pakte. Red Bull vond simpelweg dat ze het niet konden riskeren om de koppositie op te geven, terwijl Mercedes al tweede en derde lag en niets te verliezen had.”

Perez lijkt zijn draai nog niet helemaal gevonden te hebben bij Red Bull. Brundle vermoedt dat het in dit geval niet alleen aan de coureur ligt, aangezien voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon ook grote moeite hadden om Verstappen bij te benen. “Het lijkt erop dat de Red Bull sterk is afgesteld op Verstappens voorkeuren, rijstijl en zijn formidabele wagenbeheersing, want Pierre Gasly, Alex Albon en nu Perez zijn allemaal relatief geflopt. Sergio is misschien wat wijzer en meer ervaren, maar hij zal nu op ieder element daarvan moeten leunen om zijn essentiële rol te spelen en niet te bezwijken.”