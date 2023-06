Webber: "Geen competitie voor Verstappen, het leek wel jongens tegen mannen"

Op het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft Max Verstappen voor de derde keer in zijn F1-carrière een zogenaamde 'Grand Slam' binnengehaald. De Nederlander toonde zich het hele weekend soeverein en vond zijn naam alleen aan het eind van Q1 niet bovenaan de tijdenlijst. Nadien greep hij met bijna een halve seconde pole, waarbij het nog sneller had gekund, en reed hij na het leiden van iedere raceronde en het klokken van de snelste rondetijd naar winst. "Het was een complete clinic. Het leek wel alsof het een kwestie van jongens tegen mannen was", begin Mark Webber zijn terugblik met Motorsport.com.

"Max houdt van de auto zoals die nu is, voelt zich er één mee en intern is er natuurlijk geen enkele druk. Als je nog zoveel marge over hebt en niet overal de limiet hoeft op te zoeken, maakt dat het natuurlijk ook weer makkelijker om de focus volledig op jezelf te houden. Uiteindelijk is dit een enorm probleem voor de concurrentie, ook omdat de concurrentie achter Red Bull steeds verschuift. Dit jaar is er geen competitie voor Max", vervolgt de Australiër. Collega-analist David Coulthard deelt die mening en doet terloops ook nog een duit in het zakje: "Dit weekend kunnen we moeiteloos op gelijke hoogte plaatsen met de meest dominante weekenden van Schumacher, Senna en Hamilton. Daar bestaat voor mij geen twijfel over. De man lijkt op dit moment wel een machine."

Na opeenvolgende zeges in Miami, Monaco en Barcelona lijkt een eventuele titelstrijd ook al in de kiem gesmoord, al staan er natuurlijk nog vijftien races op het programma. Webber weet echter al genoeg en vindt dat er nooit sprake is geweest van een echt duel met Sergio Perez. "In mijn optiek en ook in mijn tijd kon je pas van een titelstrijd spreken als er nog een paar races te gaan waren. Ik heb zelf maar in één echte titelstrijd gezeten, die toen tot en met de laatste race duurde. Maar in september of oktober kun je pas van een titelstrijd spreken. Dan moet je er staan. Als je al die punten nu al mist, dan is de titelstrijd wat mij betreft definitief over nog voordat die ook maar begonnen is."

Mercedes het tweede team? "Barcelona extreem zwaar voor banden"

Interessanter is de strijd om de tweede plek, ook zeker bij de constructeurs. Mercedes bezet momenteel P2 in de WK-stand en dat terwijl de auto vanaf Monaco pas herzien is. Is Mercedes met de upgrades dan echt het tweede team in de pikorde? Verstappen kon die vraag zondag in de persconferentie niet goed beantwoorden en noemde het voor hemzelf ook nog een vraagteken. Webber is van mening dat het nog wel even stuivertje wisselen blijft. "Achter Red Bull lijkt iedereen enorme swings te hebben van het ene raceweekend naar het andere. Het is te vroeg om Mercedes nu al het tweede team te noemen. We hebben nog maar een Grand Prix van negentig minuten gezien met deze verhoudingen, dus laten we eerst naar Canada en dan weer naar compleet andere circuits gaan zoals Oostenrijk en Silverstone. Op basis van vijf à zes races ga je pas een patroon zien. Denk ook maar eens terug aan Aston Martin in Bahrein, dat lijkt inmiddels alweer tien jaar geleden..."

Daar komt bij dat Mercedes vorig jaar ook al goed ging in Barcelona. Webber was dan ook niet zozeer verrast voor het optreden van het merk met de ster. "Niet echt, nee. Die auto is sowieso goed qua race pace. En dit circuit is idioot zwaar voor de banden. Maar ik ben wel blij voor hen, zeker na al het harde werk dat ze in de fabriek hebben verricht. Ze hebben er keihard aan getrokken en zoals je weet gaan we de oude Lewis ook weer meer zien naarmate hij zich comfortabeler voelt in de auto."

Video: De Grand Prix van Spanje uitgebreid geanalyseerd in de zondagse F1-update