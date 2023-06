Mercedes tweede factor achter Max Verstappen? "Voor mij een vraagteken"

Max Verstappen heeft in Barcelona een zorgeloos weekend achter de rug. De tweevoudig wereldkampioen voerde iedere training aan, greep pole en leidde in de race iedere ronde. Bij de start was het eigenlijk nog het meest spannend, toen Carlos Sainz op softs even aan de buitenkant van bocht 1 keek. "Het was belangrijk om de leiding te behouden in de eerste bocht. Het werd inderdaad wat close, al hadden we op zich wel een goede start. Vanaf dat moment heb ik geprobeerd het tempo te managen op mediums, omdat ik wist dat iedereen achter mij op softs stond. In de laatste acht ronden van de stint kon ik echt een gat trekken", blikt Verstappen terug in de persconferentie.

"Daarna ging ik natuurlijk naar de harde band. Ik had verwacht dat die wat beter zou zijn dan dat die uiteindelijk bleek. Eigenlijk was de harde band vandaag gewoon een slechtere medium. De rondetijden waren nog wel oké, maar ik was veel te veel aan het glijden en kon het gat niet vergroten zoals ik wilde. Toen ik dat eenmaal voelde, moest ik gewoon mijn rondjes draaien om de stintlengte te halen. Het was zeker niet de fijnste stint die ik ooit heb gereden, al was de auto gelukkig nog steeds snel."

Verstappen ging nadien naar softs en wist daarmee ook nog de snelste raceronde mee te pakken, ondanks het feit dat hij driemaal de track limits had overschreden en dus een officiële waarschuwing ontving. Race-engineer Gianpiero Lambiase probeerde Verstappen de race vooral rustig uit te laten rijden, al besloot laatstgenoemde anders. "Maar ik heb niets verkeerd gedaan. Ze weten vanuit het team natuurlijk ook niet hoeveel snelheid er nog in de auto zit als ze tegen mij zeggen 'dit en dit is de snelste raceronde, maar je hoeft geen poging te doen'. Ik moest de auto gewoon tussen de witte lijnen houden en heb dat ook gedaan. Ik ben alleen iets sneller rondgegaan. Na afloop kunnen we er wel om lachen, dat heb ik met Helmut net ook gedaan."

Mercedes het tweede team door upgrades? "Focus op onszelf houden"

Verstappen liet zaterdag weten dat hij Sergio Perez op de tweede plek verwachtte met de woorden 'dat moet eigenlijk wel gezien de snelheid in onze auto'. In de praktijk werd hij op het podium echter geflankeerd door twee Mercedes-coureurs. Geeft dat aan dat Mercedes dankzij de updates nu het tweede team is, ook omdat Barcelona vaak een goed testcircuit is? "Om eerlijk te zijn dat allemaal nog vraagtekens, waar ik ook niet echt een antwoord op heb. Het kan best zijn dat de snelheid van Mercedes samenhangt met dit circuit, maar dat weet ik eigenlijk niet goed. Waarom Checo vandaag geen tweede is geworden, weet ik eerlijk gezegd ook niet", reageert Verstappen.

Gevraagd of Mercedes Red Bull op de lange termijn misschien weer kopzorgen kan bezorgen, vervolgt hij: "Het gaat niet om bezorgd zijn. We moeten de focus gewoon op onszelf houden en de auto proberen te verbeteren. Je kunt niet stil blijven staan. Na vandaag moeten we bijvoorbeeld begrijpen waarom de harde band niet goed aanvoelde op onze auto. Ik weet niet wat er gaat gebeuren in de komende races, of er circuits komen die wat lastiger voor ons worden." Slotsom is dat Verstappen ondanks zijn voorsprong van 53 WK-punten het team maant om scherp te blijven. "Dit is een hele goede periode, al moeten we hard blijven werken om meer rondetijd vinden. Ik voel me in ieder geval goed in de auto en de laatste paar raceweekenden zijn voor mij persoonlijk ook beter verlopen. Dit is een weekend geweest waarin het extreem goed is gegaan, al weten we dat er ook nog wel weekenden gaan komen waarin het misschien niet zo overtuigend is als hier.

