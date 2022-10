Manager neemt het op voor Ricciardo: “Heeft niets te maken met ego”

McLaren-rijder Daniel Ricciardo kreeg gedurende de zomerstop van zijn werkgever te horen dat er voor hem geen plek meer is in 2023. Zijn zitje wordt overgenomen door de beloftevolle Oscar Piastri. Er waren nog voldoende plekken op de Formule 1-grid voor Ricciardo om zijn carrière te vervolgen, maar na vier overwegend teleurstellende seizoenen had de oud-Red Bull-rijder niet een hele sterke positie op de rijdersmarkt. Desondanks gingen er ook geruchten over de eisen die Ricciardo zou stellen aan een overstap naar een ander team.

Zijn manager Nick Thimm van managementbureau CAA Sports wijst die suggesties echter van de hand. “Dit heeft niets te maken met ego, met onhaalbare eisen of een plotseling gebrek aan kansen”, schrijft Thimm op Twitter. “Dit gaat om een man die met harde hand behandeld is en nu zoekt naar een volgende uitdaging. We zoeken naar een project waar hij kan werken met een team die zijn unieke skills op prijs stellen. Een project waar hij zijn ervaring kan zetten.”

Thimm is van mening dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar met zijn ervaring nog altijd van grote waarde kan zijn voor een Formule 1-team. “Het gaat ook om een proces waar hij zich kan resetten en zijn liefde voor deze sport kan laten zien. Uiteindelijk moet hij zichzelf kunnen laten zien en waar hij toe in staat is als hij de juiste kans krijgt. Het is een andere aanpak, maar het is ook een nieuwe fase voor de sport. Niet veel mensen op de grid kunnen tippen aan de ervaring en volwassenheid die Daniel heeft, nu meer dan ooit. De honey badger blijft in 2023 in de buurt van de Formule 1-grid, hij is nog niet klaar. En zoals we dit seizoen gezien hebben: er kan van alles gebeuren.”

Ricciardo als derde rijder? “Niet logisch”

Sinds de aangekondigde exit bij McLaren wordt Ricciardo ook in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, waar hij achter Lewis Hamilton en George Russell de derde rijder zou kunnen worden. Het team is na het vertrek van Nyck de Vries zoekende naar een nieuwe reserve naast Stoffel Vandoorne, die ook nog altijd aan het team verbonden is. Maar dat is niet de meest logische stap voor Ricciardo, vindt analist Jenson Button. “Dat een coureur van zijn kaliber als derde rijder aan de slag gaat, dat is een vreemde, een hele vreemde situatie waar hij dan in terechtkomt”, zegt oud-wereldkampioen Button bij Sky Sports. “Ik weet niet wat hij eruit zou kunnen halen. Hij valt niet meer onder de young driver-regeling, hij kan dus geen sessies doen. Dat moet een jongere coureur doen. Dus het zou hem eigenlijk niets opleveren.”