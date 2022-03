Het vierde seizoen van Drive to Survive verscheen afgelopen vrijdag op Netflix. Het is een terugblik op een van de meest dramatische en controversiële seizoenen uit de geschiedenis van de sport. Meer dan ooit is er ergernis over de montage en afwijkingen van de chronologische volgorde om het verhaal aan te dikken en dramatischer te maken. Het heeft tot teleurstelling gezorgd over wat de kijker voorgeschoteld kreeg.

Volgen meer F1-coureurs het voorbeeld van Verstappen?

Nieuw is het niet. Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen gaf eerder al te kennen dat hij geen medewerking meer verleent aan de documentairereeks. “Dat hebben ze in het eerste seizoen al verknald”, reageerde de Limburger nuchter. Concurrenten worden tegen elkaar opgezet in de serie, vindt hij. De afwezigheid in het vierde seizoen van Drive to Survive, het jaar van zijn kampioenschap, doet de serie geen goed. De uitspraken van Verstappen zorgden direct over een debat over de creatieve vrijheid die de makers nemen. Er is niets mis met een beetje aangedikt drama, zeker omdat het de sport toegankelijker heeft gemaakt voor een groot publiek.

Maar met de première van de nieuwe serie is het tij een beetje gekeerd. Verstappen maakte in Bahrein duidelijk dat hij niet terugkeert, maar dat hij wel zou kijken om te zien “hoe over de top het gemaakt is”. Nog voor de lancering van het vierde seizoen was er scepsis over de manier waarop Drive to Survive gemaakt wordt, niet in de laatste plaats door de controversiële finale in Abu Dhabi. Het was de vraag in hoeverre Drive to Survive zich zou houden aan de daadwerkelijke gebeurtenissen. Er werden ook al volop grappen gemaakt over de manier waarop bepaalde momenten dik aangezet zouden worden.

Een van de belangrijke voorbeelden uit het derde seizoen was de band tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz. De twee hadden een zogenaamde bromance waar veel fans en insiders in de paddock erg over te spreken waren, maar in de aflevering waarin zij centraal stonden leek het erop dat de twee op gespannen voet leefden. Daar bleek helemaal niets van waar, zei Sainz. “In het geval van Lando en ik zijn ze te ver gegaan”, zegt Sainz daar nu over. “Alle fans die de Formule 1 goed kennen en die ons volgen, weten dat Netflix daar een stap te ver is gegaan. Ik geloof dat Netflix het weet, ik weet ook dat ze die fouten kunnen corrigeren als het nodig is. Ze zullen het aanpassen en hopelijk proberen ze de komende versie iets realistischer te maken.”

Het is niet gek dat de makers bepaalde scenes iets anders moeten insteken aangezien de camera’s niet overal bij kunnen zijn. Neem het moment dat Christian Horner in het derde seizoen met Sergio Perez belt om hem welkom te heten bij Red Bull, alsof de coureur het toen pas hoorde. Of de ontmoeting tussen Toto Wolff en George Russell, die het doet lijken alsof de Britse coureur in Spa te horen kreeg dat hij het Mercedes-zitje had. In werkelijkheid gebeurde dat twee weken later in Zandvoort pas.

Gefabriceerd, maar wel binnen het toelaatbare

Het feit dat Verstappen niet meewerkt aan de serie, zorgt ervoor dat het duel tussen hem en Lewis Hamilton vooral door teambaas Horner verteld is. Hij gebruikt die rol opzichtig om steken uit te delen in de richting van Wolff en Mercedes, de montage daarvan wordt veelal in het voordeel van de Red Bull-baas gebruikt. “Het was vorig jaar heel erg intens en Drive to Survive is uiteindelijk een televisieprogramma”, zegt Horner, die zich niet druk maakt over zijn rol. “Ze nemen korte fragmenten uit een lang seizoen en maken daar een serie van. Natuurlijk heeft dat effect gehad op de belangstelling voor de Formule 1. Maar het is natuurlijk in essentie gemaakt ter vermaak. Natuurlijk zijn er elementen uitgehaald die soms niet eens passen bij de werkelijkheid.”

Lando Norris begrijpt de frustratie over de manier waarop personen neergezet worden wel: “Er zijn natuurlijk bepaalde uitspraken en andere zaken die misschien een beetje uit de context getrokken zijn”, zegt Norris. “Als je daarin het onderwerp bent, dan kan ik wel begrijpen dat je het daar niet mee eens bent. Het zorgt ervoor dat je iets zegt op een moment dat het eigenlijk helemaal niet past.” Een voorbeeld is een duel van Norris en Sainz op de Red Bull Ring in 2020: “We gaan samen de eerste bocht in en we rijden niet eens bij elkaar in de buurt, maar ik zeg dat hij me van de baan duwt. Die uitspraak komt uit een totaal andere race”, legt Norris uit. “Er zijn wel wat te veel van die dingen en daar ben ik het niet helemaal mee eens.”

Hoewel het dramatiseren van Drive to Survive wellicht een grote groep fans ontgaat, wordt het een probleem als meer coureurs het voorbeeld van Verstappen volgen en zich afkeren van de serie. De formule heeft namelijk de persoonlijkheden van de Formule 1 nodig om een succes te worden. Op dit moment lijkt dat echter nog niet aan de orde, het Netflix-effect weegt nog altijd op tegen de eventuele nadelen. “Het is nog steeds vermakelijk en dat is goed”, aldus Norris. “Als ze niet over de schreef gaan en dingen produceren die helemaal niet gebeurd zijn, dan gaat het goed.” Sainz sluit zich daarbij aan: “Ik geloof nog steeds dat Netflix iets goed is voor mijzelf en de Formule 1 als merk. Ik doe mee als ze mij willen volgen.”

De makers van de serie balanceren op een dunne lijn waar de verhalen interessant genoeg moeten zijn voor mensen die de Formule 1 niet op de voet volgen, maar die ook verbonden moeten blijven met de realiteit. Veel hangt af van de doelgroep die de Formule 1 op het oog heeft met de serie en dat zijn zeker niet de diehard fans van de sport. Desondanks blijft het voor de Formule 1 belangrijk om de balans te bewaren, iets wat in de komende seizoenen zeker prioriteit moet krijgen.