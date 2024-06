Luxeprobleem voor McLaren F1 na introductie updates Miami

In Miami kreeg Lando Norris de beschikking over het gehele updatepakket en teamgenoot Oscar Piastri moest tot Imola wachten om alle nieuwe onderdelen te krijgen. Het leverde in Miami direct resultaat op, want Norris slaagde erin om zijn eerste Formule 1-zege te pakken. Vervolgens kwam Norris in Imola ook nog in de buurt van de zege, al wist Max Verstappen de aanval van de McLaren-coureur af te slaan. Op het krappe stratencircuit van Monaco kwam Piastri als tweede over de streep, Norris werd vierde. Het gaat de afgelopen tijd dus voortvarend voor het team uit Woking, dat nu wel met wat vraagtekens zit door het updatepakket. Volgens teambaas Andrea Stella werkt deze namelijk boven verwachting.

"Wat we zien en wat we verwacht hadden, is gewoon meer downforce onder alle omstandigheden", legt Stella uit. "Maar ten opzichte van onze verwachtingen gedraagt de auto zich ook goed in de langzame bochten - mogelijk iets beter dan we verwacht hadden op basis van onze ontwikkelingsmiddelen. Dat is goed nieuws. Maar dat is natuurlijk ook iets wat we heel nauwkeurig moeten zien te begrijpen zodat we de juiste informatie hebben om door te ontwikkelen in deze richting. Het lijkt namelijk heel goed voor onze rondetijden en lijkt ons competitief te maken op circuits met langzame bochten."

Stella vermoedt dat de updates hebben geholpen bij het vertrouwen van de coureurs in de MCL38, maar sluit niet uit dat er technische aspecten zijn die begrepen moeten worden. "Het zijn niet alleen specifiek de langzame bochten. Voor ons staat het nog steeds open waarom de auto nu behoorlijk goed lijkt te zijn in de langzame bochten. We willen niet te vroeg conclusies trekken, want het is vrij cruciaal dat we het meest precieze antwoord op deze vraag krijgen. Het kan ons namelijk nog een grote kans bieden op ontwikkelingsvlak, dus we moeten zien te begrijpen waarom de auto nu competitief is in de langzame bochten."

Dat McLaren met vraagtekens zit, lijkt erop te wijzen dat er iets niet helemaal klopt in de correlatie tussen de simulator en de prestaties op de baan. Stella benadrukt echter dat dit niet de oorzaak is, omdat de downforcewinst wel zo groot is als verwacht. "We moeten onderscheid maken tussen de correlatie en wat we op het circuit meten met de verwachte data. Wat dat betreft ging het zo goed als verwacht. Maar het andere punt is: als je eenmaal deze upgrades en aerodynamische efficiëntie meeneemt, hoeveel tijdwinst levert dat op? Je voert een simulatie uit en denkt dat je een X-aantal zal winnen, maar het lijkt erop dat het X plus een klein beetje is. Het gaat dus niet om de correlatie tussen de ontwikkeling en wat we op de baan zien. Het is meer dat het voordeel in rondetijd iets groter lijkt te zijn dan wat je zou simuleren", besluit de Italiaan.