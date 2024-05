Hoe Ferrari het pitstopplan van McLaren F1 in Monaco dwarsboomde

McLaren hoopte dat Ferrari in de 78 ronden tellende race een flink gat zou slaan naar George Russell, zodat er ruimte zou ontstaan voor een gratis pitstop voor Lando Norris. Russell reed na de vroege rode vlag namelijk op de medium compound, waardoor hij zijn tempo flink moest managen om het einde van de race te halen. De top-vier reed op de hardere band en hoefde minder te sparen, waardoor het gat richting de achtervolgende Brit al snel opliep. McLaren keek dit in eerste instantie met een glimlach aan. Een gat van twintig seconden of meer zou Norris namelijk een gratis pitstop zonder positieverlies geven. Ferrari zat echter op opletten en vroeg leider Charles Leclerc om het tempo te verlagen. Ook zijn teamgenoot Carlos Sainz op de derde plaats werd in het tactische spel betrokken. In de 54e ronde was het gat tussen Norris en Russell meer dan twintig seconden. Sainz liet prompt het tempo met meer dan twee seconden zakken, waardoor het gat naar Russell weer binnen de gewenste marge kwam. Bovendien moest de Mercedes-coureur zijn eigen tempo opvoeren om de aanstormende Max Verstappen - die wél een gratis stop kon maken voor vers rubber - achter zich te houden. Zo hield Ferrari precies genoeg marge.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren F1-teambaas Andrea Stella deelt complimenten uit aan de tegenstand. “We hebben het gat van Norris de gehele race in de gaten gehouden. Ferrari heeft goed werk geleverd door Lando continu in het pitwindow van de Mercedes te houden. Het gat was één ronde misschien net groot genoeg, maar dat was nog steeds een risico. Als de pitstop een seconde langzamer was geweest dan normaal, hadden we achter een Mercedes kunnen eindigen en dan was de kans verkeken. We hebben gezien dat het onmogelijk was om in te halen, zelfs als je seconden per ronde sneller was. Ferrari heeft goed werk geleverd door te voorkomen dat wij in het pitwindow kwamen. Het was interessant geworden als Lando op versere banden had gereden. Maar het lijkt erop dat inhalen onmogelijk was, zelfs met de verse medium. Ik denk niet dat het resultaat anders geweest zou zijn.”

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur erkent op zijn beurt dat het er op televisie gemakkelijker uitzag dan het in praktijk was. Het gat van Norris naar Russell mocht niet te groot worden, maar tegelijkertijd moest Sainz in de buurt van Piastri blijven voor het geval dat er een late safety car zou zijn. Dat baarde hem meer zorgen: “We wisten dat we na de rode vlag 76 ronden op dezelfde set banden moesten rijden. Daarom moesten we langzamer gaan rijden. Charles kon in die periode drie tot vier seconden sneller. Hij managede de situatie en Carlos deed het eveneens uitstekend. Voor hem was het nog lastiger, want we vroegen hem om niet te ver van Piastri rijden, maar om tegelijkertijd Norris af te remmen. Het draaide meer om controleren dan om pushen. Het was frustrerend voor de rijders. Ze vroegen regelmatig ‘mag ik al pushen?’. Dat was echter totaal niet in ons belang. Ik was vooral bang dat McLaren in de slotfase bij een eventuele safety car de softs zouden kunnen monteren. Vervolgens pushte Carlos een ronde een beetje meer. Hij reed een 15.1, waar hij daarvoor 17.8 reed. Dat betekende dat we nog mega veel achter de hand hadden, omdat we de band nog helemaal niet belast hadden. Op dat moment wist ik dat we veilig waren, ook als ze een soft zouden monteren.”