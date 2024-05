Sargeant niet bezig met geruchten Antonelli: "Doe mijn best"

Onlangs bevestigde de FIA dat er een verzoek was ingediend om Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli uitzondering te geven op de regel dat een F1-coureur minstens 18 jaar moet zijn om deel te mogen nemen. Het wakkerde direct geruchten aan dat Mercedes zou overwegen om Antonelli binnenkort een vrije training mee te laten rijden in de Formule 1, waar een coureur volgens de regels ook minstens 18 moet zijn waar de Italiaan nog 17 jaar jong is. Mercedes ontkende echter de aanvraag te hebben gedaan, waardoor meteen naar Williams werd gewezen.

Zij zouden volgens de geruchten namelijk Antonelli in beeld hebben als vervanger van Logan Sargeant, die tot op heden nog altijd wisselvallig presteert. De 23-jarige Amerikaan kreeg na het moeizame seizoen 2023 nog een kans van teambaas James Vowles, maar hij is nog niet zeker van zijn zitje voor 2025. Zelf is Sargeant niet bezig met die geruchten over Antonelli. "Ik doe gewoon mijn werk zo goed als ik kan", benadrukt Sargeant. "Ik bedoel, in VT1 [in Miami] voelde ik me meer op mijn gemak dan eerder dit jaar het geval was en ik had het gevoel dat ik er meteen bovenop zat. En als ik kijk [naar de races] sinds Australië, dan heb ik het gevoel dat het qua snelheid relatief goed gaat. In Japan haalde ik er bijna alles uit. Natuurlijk was China teleurstellend, maar hier heb ik weer het gevoel dat ik het goed heb gedaan. Ik zoek nu gewoon naar die laatste tiende van een seconde. Maar ik geniet er hoe dan ook van en ik blijf mijn best doen."

Ondanks dat goede gevoel lijkt er met die geruchten meer druk op de schouders van Sargeant te rusten, maar zelf blijft hij er redelijk koel onder. Hij stelt dat de geruchten geen afleiding zijn. "Dat zou ik niet zeggen, nee. Ik heb intern met James [Vowles] gesproken. Ik heb met mijn managers gesproken." Op de vraag of er al garanties zijn vanuit het team, wilde Sargeant geen antwoord geven. "Dat zijn allemaal interne gesprekken."

Mercedes-teambaas Toto Wolff beklemtoonde dat zijn team niks te maken had met het verzoek om dispensatie voor Antonelli. "Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat Mercedes hem graag naar voren wil schuiven", zei de Oostenrijker. "Kimi moet zich concentreren op zijn F2-campagne en dat weet hij. Al het andere zijn slechts geruchten, die rond blijven gaan en die feitelijk onjuist zijn. Hij is een F2-coureur voor Prema, dat is wat hij doet en daar concentreren we ons allemaal op."