Mercedes sluit vroege F1-entree Antonelli uit: "Gaat niet gebeuren"

Vrijdag bevestigde de FIA dat het een verzoek had ontvangen om dispensatie te verlenen voor F1-deelname van de pas 17-jarige Andrea Kimi Antonelli. Officieel mag een coureur pas na zijn achttiende verjaardag aan een F1-sessie deelnemen en dus zou er een aanpassing van het reglement moeten komen. Al snel werd duidelijk dat Mercedes niet achter dat verzoek zat, maar dat het mogelijk was ingediend door Williams dat Antonelli als eventuele vervanger ziet voor de matig presterende Logan Sargeant.

Antonelli rijdt in de Formule 2 voor Prema, maar Mercedes heeft een omvangrijk testschema rond het Italiaanse talent opgezet om hem klaar te stomen als potentiële opvolger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. De eerste resultaten – van onder andere een test in de Mercedes W13 op Imola – waren veelbelovend. In gesprek met Motorsport.com zegt teambaas Toto Wolff dat Mercedes vasthoudt aan de oorspronkelijke plannen en niet van plan is om die te wijzigen. "De dispensatie is niet iets wat door ons naar voren is gebracht en we hebben zeker vanaf het begin gezegd dat het niet iets is wat we nastreven", aldus de Oostenrijker.

"Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat Mercedes hem graag naar voren wil schuiven. Kimi moet zich concentreren op zijn F2-campagne en dat weet hij. Al het andere zijn slechts geruchten, die rond blijven gaan en die feitelijk onjuist zijn. Hij is een F2-coureur voor Prema, dat is wat hij doet en daar concentreren we ons allemaal op."

Andrea Kimi Antonelli rijdt Mercedes W12

Wolff benadrukte dat Mercedes voorzichtig wil zijn met Antonelli en hem niet al te snel voor de leeuwen wil gooien. "Nog maar vijftien maanden geleden zat hij in een F4-wagen. We hebben veel vertrouwen in Kimi, in zijn capaciteiten en ook in zijn toekomst, maar er is een traject dat we met toewijding moeten doorlopen, in plaats van te dromen over van serie naar serie springen op een manier die zeker niet gunstig voor hem is. Dit gaat niet gebeuren, dit is niet iets wat Mercedes wil."

Wolff zei vervolgens dat Mercedes blij is met de vooruitgang die Antonelli boekt. "Het gaat helemaal zoals we hadden verwacht. Er zijn makkelijkere dagen en er zijn moeilijkere dagen. Het testen gaat heel goed en we benaderen het rustig en beheerst. Dit is wat we voor het seizoen gepland hebben; een solide F2-campagne en testen voor Mercedes, en dat blijven we gewoon doen. Al het andere leidt alleen maar af."