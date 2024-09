Hamilton woedend na mislopen kans op F1-pole Monza

De marge naar polesitter Lando Norris bedroeg slechts 0.186 seconde, toch was Mercedes-coureur Lewis Hamilton niet te spreken over zijn eigen prestaties in de kwalificatie op Monza. Teamgenoot George Russell wist immers de derde tijd te noteren en in Q2 was Hamilton nog de snelste. Hamilton wijst daarom na de kwalificatie naar twee fouten. "Ik ben woedend, absoluut woedend", reageert Hamilton tegenover Sky Sports F1. "Ik had op pole kunnen staan. Ik denk dat ik op zijn minst op de eerste startrij had kunnen staan, maar dat heb ik uiteindelijk niet voor elkaar gekregen. Ik verloor anderhalve tiende in bocht 1-2 en verloor nog een tiende in de laatste bocht. Ik kan niemand anders dan mezelf de schuld geven", geeft de zevenvoudig F1-kampioen toe.

In gesprek met de geschreven pers, waaronder Motorsport.com, voegde Hamilton nog toe: "Het was gewoon absoluut belachelijk van mijn kant, volledig onacceptabel. En dit ligt helemaal aan mij, aan niemand anders", aldus de kritische Brit. In het onderlinge kwalificatieduel met Russell staat Hamilton nu 12-4 achter. "De kwalificatie is al een tijdje mijn zwakte", erkent hij. "En ik kom er maar niet uit. Ik zal het dus blijven proberen. Ik zal mezelf de komende uren waarschijnlijk voor de kop slaan, maar uiteindelijk moet ik weer door. We hebben een goede raceauto en het team heeft geweldig werk geleverd."

Kritiek op zichzelf dus, maar over de Mercedes W15 is Hamilton meer te spreken. "De auto voelde zo veel beter aan dan gisteren en dan de vorige race. Het team had beter verdiend. Misschien krijgen ze dat wel met Kimi", knipoogde de 105-voudig Grand Prix-winnaar naar het feit dat Mercedes op zaterdag had aangekondigd dat Andrea Kimi Antonelli zijn zitje overneemt in 2025. Op het circuit van Monza is inhalen door de lange rechte stukken zeker niet onmogelijk, al verwacht Hamilton niet dat hij zomaar zal meedoen om de podiumplaatsen. "Mijn kansen om voor de zege te strijden heb ik uit het raam gegooid", stelt hij. "Morgen moet ik gewoon proberen zo veel mogelijk goed te maken en kijken of ik de Ferrari's kan inhalen en kan meedoen om het podium."