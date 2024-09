Het hoge woord is eruit: Andrea Kimi Antonelli stapt voor het Formule 1-seizoen 2025 in bij Mercedes als opvolger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. De 18-jarige Italiaan wordt de eerste coureur sinds Karl Kling in 1954 die zijn F1-debuut bij het merk met de ster mag maken. Kling deed dat aan de zijde van niemand minder dan Juan Manuel Fangio.

Groot verschil tussen Kling en Antonelli is de leeftijd: waar Antonelli afgelopen zondag zijn achttiende verjaardag vierde, was Kling al bijna 44 jaar toen hij zijn eerste F1-race mocht rijden. In de tijd van Kling was het veel gebruikelijker om pas op latere leeftijd de koningsklasse van de autosport te bereiken. De progressie van de Duitser liep ook nog eens vertraging op vanwege de Tweede Wereldoorlog.

Een betere vergelijking is die tussen Antonelli en Max Verstappen. De Nederlander was in zijn jeugd ook in beeld bij Mercedes, alleen kon het team hem voor 2015 geen F1-zitje geven en Red Bull wel. Dat wilde Mercedes-teambaas Toto Wolff zich niet nog een keer laten gebeuren en dus geeft hij Antonelli wel de kans. Een dergelijke beslissing is echter niet zonder risico voor Mercedes, Antonelli, Wolff en ook George Russell.

Russell moet Mercedes gaan leiden

Wat betreft laatstgenoemde: voormalig GP3- en Formule 2-kampioen Russell is niet langer de Mercedes-ster in wording, hij wordt nu geacht het team te leiden. Een team dat al sinds de introductie van de grondeffectauto’s in 2022 probeert terug te keren aan de voorkant van het veld. Russell móét Antonelli in 2025 overtuigend verslaan om ervoor te zorgen dat hij hoog aangeschreven blijft, aangezien Wolff publiekelijk blijft flirten met Verstappen.

Dat laatste zou natuurlijk louter kunnen zijn om Mercedes-concurrent Red Bull te jennen. Het geflirt van Wolff met Verstappen lijkt echter serieuzer te zijn dan dat. Het is bekend dat de Oostenrijker een goede relatie heeft met de Verstappens - die is hersteld na de deuk die het in 2021 opliep - en onlangs zei hij nog dat ‘hun paden zich op een gegeven moment gaan kruisen’. Dat zou zelfs eerder dan eind 2028, wanneer het contract van Verstappen bij Red Bull afloopt, kunnen gebeuren.

Maar Wolff heeft ook een goede relatie met de familie Antonelli. Dus als Antonelli het niet waarmaakt, zal dat tot vragen leiden over de beoordeling van Wolff. Hij heeft immers al toegegeven dat de manier waarop hij de laatste verbintenis van Hamilton heeft vormgegeven - meer concreet: met het idee om Antonelli op een dag te promoten - heeft bijgedragen aan de beslissing van de Brit om naar Ferrari te verhuizen. Mocht Antonelli verdrinken in plaats van zwemmen - om de favoriete uitspraak van Wolff maar te gebruiken - en Verstappen op een bepaald moment beschikbaar komen, dan wordt het interessant om te zien wat Wolff gaat doen. Al is dat natuurlijk allemaal nog koffiedik kijken.

Geen herhaling van Monza

Mercedes maakt zich nu vooral op voor de tweede F1-training van Antonelli, die in Mexico plaatsvindt. Het team zal geen herhaling willen van Monza, toen Antonelli crashte bij zijn trainingsdebuut. Die crash liet zien met welke risico’s de promotie van de Italiaan gepaard gaat. Mercedes wees als reactie meteen op de data. Deze toonden aan dat Antonelli sneller door Lesmo 2 en de Variante Ascari ging dan Verstappen, die VT1 topte. Mercedes gebruikte deze cijfers om de potentie van Antonelli aan te geven. De keerzijde was echter dat Antonelli te veel van zijn banden vroeg, waardoor deze oververhit raakten aan het einde van de ronde. Dat leidde zijn crash in de Parabolica in.

Het is het raadsel waarmee elke rookie in de Formule 1 te maken krijgt: het vinden van de limiet en dan terugzakken tot een niveau waarop je de rest kan verslaan en de auto intact kan houden. Dat is de sleutel tot succes. Het is niet geheel ondenkbaar dat Antonelli gedurende dit leerproces, in de openingsfase van het seizoen 2025, nog vaker zal crashen. Dat kan in de tijd van een budgetplafond wel duur lesgeld worden, een probleem dat debutanten vijf jaar geleden nog niet hadden.

Er worden al vragen gesteld of het wel slim was om Antonelli uitgerekend voor eigen publiek in Monza zijn debuut te laten maken. Dat brengt extra druk met zich mee, zegt ook Red Bull-adviseur Helmut Marko. Het past echter bij de filosofie van Wolff dat Antonelli ook onder dit soort omstandigheden ‘moet leren zwemmen’.

Waarom in een F2-weekend?

Een vraag waarop we nog geen antwoord hebben, is waarom Mercedes heeft gekozen voor een weekend waarin Antonelli ook in de Formule 2 uitkomt. Het kan voor coureurs een uitdaging zijn om snel te schakelen van de ene naar de andere klasse. Daar kan Charles Leclerc over meepraten: de toenmalig Ferrari-junior reed in 2016 meerdere vrije trainingen voor Haas, terwijl hij ook verplichtingen had in de GP3. De Monegask constateerde dat de F1-sessies zijn titeljacht moeilijker maakten dan nodig was geweest. Daarom vroeg hij Ferrari geen F1-trainingen meer in te plannen totdat hij de Formule 2-titel in 2017 had veiliggesteld. Het verhaal gaat ook dat Haas niet echt onder de indruk was van de eerste verrichtingen van Leclerc in hun auto.

Als Antonelli in Mexico weer in de Mercedes W15 stapt voor een F1-training, dan kan hij zich daar in elk geval volledig op focussen. De Formule 2 racet namelijk niet op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Antonelli zal zijn crash in Monza snel achter zich moeten laten. Als hem dat lukt, dat verwordt het moment tot een voetnoot in zijn F1-carrière. Dit soort crashes kan echter ook een sneeuwbaleffect hebben. Als dat het geval is, dan zal de druk op hem alleen maar toenemen. Dat kan er weer toe leiden dat de potentie die Mercedes in hem ziet - zelfs zoveel dat ze zijn F2-titeljacht opgeven voor F1-ervaring - bij lange na niet wordt benut.

Maar het is net zo waarschijnlijk - het daadwerkelijke antwoord weten we immers nog niet - dat Antonelli zijn belofte inlost en een succesvolle F1-coureur wordt die de twee podiumplaatsen van Kling snel zal overtreffen. Succes, Kimi. De F1-wereld kijkt mee.