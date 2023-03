Mercedes kende een teleurstellend Grand Prix-weekend in Bahrein. Lewis Hamilton moest er 50 tellen laten op racewinnaar Max Verstappen. Na afloop had de Brit kritiek door te zeggen dat het team niet naar hem had geluisterd bij de ontwikkeling van de auto. Kort voorafgaand het tweede weekend in Saudi-Arabië liet hij optekenen dat zijn woordkeuze wellicht niet heel handig was, maar na de twee sessies in Jeddah stak hij zijn mening wederom niet onder stoelen of banken.

Teamgenoot George Russell kreeg vrijdag de eer om een aantal nieuwe onderdelen te testen in een poging de W14 te verbeteren. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg deze niet en heeft nog geen idee of de nieuwe componenten voor verbetering hebben gezorgd. "Ik weet niet precies wat zij gedaan hebben. Ik was voornamelijk met mijn eigen programma bezig. Dit komt wel aan bod in de nabespreking", opent Hamilton, die niet tevreden was over beide trainingen. In VT1 snelde hij naar de zesde tijd, om vervolgens in de tweede sessie terug te vallen naar P11. "Ze verliepen nagenoeg hetzelfde. Ik had in beide een seconde achterstand en was aan het worstelen."

Om de overwinning strijden gaat een lastige opgave worden en daarbij moet het concept van de W14 flink op de schop om verder naar voren te geraken. Uiteraard gaat Hamilton er in Saudi-Arabië alles aan doen om zo competitief mogelijk te zijn. "We blijven naar de details kijken om proberen de balans te verbeteren en daarmee de wegligging te verbeteren. Het is best lastige auto om mee te rijden, maar iedereen werkt hard. Het is een kwestie van geduld." Op de vraag of de auto beter rijdt dan vorig jaar, antwoordt hij: "Het is vrijwel hetzelfde."

Ploegmaat Russell, die de vijfde tijd van de dag noteerde, weet dat het lastig wordt om de Red Bull's bij te halen. "We gaan vanavond niet ineens een seconde vinden", zegt de jonge Brit, die dus een aantal nieuwe onderdelen mocht testen. "Het waren kleine wijzigingen. Maar we staan wel iets dichter bij dan in Bahrein het geval was. Deze nieuwe zaken zijn met name bedoeld om op de korte termijn al voordeel van te hebben."

Video: Bekijk hier de samenvatting van de tweede vrije training