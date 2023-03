Hamilton: Dat Mercedes niet naar mij luistert was ongelukkige woordkeuze

De eerste weken van het Formule 1-seizoen 2023 zijn voor Mercedes het best samen te vatten als een reality check. Het team van Toto Wolff was op basis van de winter best hoopvol, maar is in Bahrein van een koude kermis thuis gekomen. Het gat ten opzichte van de kop bleek juist groter in plaats van kleiner geworden, in ieder geval vergeleken met wat Mercedes vorig seizoen in onder meer Brazilië en Austin liet zien. Volgens Wolff heeft Mercedes afgelopen winter alle doelen gehaald in de windtunnel en was het beeld in de simulator ook hoopgevend, waardoor het een zeer hard gelag is. Dat is overigens ook meteen de reden dat Mercedes nu pas bereid is om het concept te laten varen en niet vorig jaar, toen het in de data zag dat er nog meer potentie in moest zitten.

Mercedes was in dat opzicht hoopvol aan het begin van 2023, maar Lewis Hamilton niet. "Ik hoorde dat we in de eerste races misschien nog niet helemaal vooraan zouden staan, maar dat we er wel dichtbij zouden zitten. In dat licht gezien was het natuurlijk wel een shock toen dat niet bleek te kloppen. Maar ik wist eigenlijk al wel dat we er nog niet goed voor stonden. Toen ik de nieuwe auto voor het eerst zag, was die nog steeds heel anders dan die van onze concurrenten. Met de kleur zag de auto er wel mooi uit, al maakt de kleur met niet eens veel uit, als die maar snel is. Maar goed, hopelijk kunnen we deze auto op een zeker moment alsnog ombouwen tot een winnende auto."

Om dat te doen moet Mercedes van concept veranderen. Hamilton zinspeelt er daarbij op dat het team goed naar het succesvolle Red Bull-concept moet kijken. "We hebben allemaal kunnen zien wat werkt en wat niet. We hebben ook gezien waar andere mensen hun snelheid vandaan halen", duidt hij op de goed werkende concepten in de paddock. Extra pijnlijk is dat Mercedes-klantenteam Aston Martin die richtingen wel heeft gevolgd en daarmee een significante stap heeft gezet. "Het is nu tijd om moedige beslissingen te nemen. Er zijn grote veranderingen nodig om het gat te dichten."

'Ik zal op termijn weer winnen'

Dat Mercedes het concept niet eerder heeft opgegeven, heeft geleid tot scherpe opmerkingen van Hamilton. Zo liet de zevenvoudig wereldkampioen weten dat het team niet genoeg naar hem heeft geluisterd. Het is een uitspraak die nogal wat stof heeft doen opwaaien en waar Hamilton in Jeddah op terugkomt. "Als ik er nu op terugkijk, dan was dat een ongelukkige woordkeuze van mij. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat je het oneens bent met bepaalde teamleden. Het belangrijkste is dat we blijven communiceren en dat we samen op blijven trekken."

Dat laatste is Hamilton ook van plan, waardoor hij onomwonden stelt: "Ik zal zeker weer gaan winnen in F1, het heeft alleen tijd nodig. Na 2021 had ik natuurlijk verwacht sneller weer voor het wereldkampioenschap te vechten, maar we maken in onze levens allemaal dingen mee die we niet verwachten. Het gaat er vervolgens om hoe je reageert en hoe je jezelf terugknokt. Je moet positief blijven en de problemen aanpakken. Daar gaat mijn energie momenteel volledig naartoe en daar gaat de energie van iedereen in het team ook naartoe."

Video: Een ronde aan boord van Lewis Hamilton en de W14 in Bahrein