Nadat de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk hem nog de vijfde startplaats opleverde, liep het in de sprint shootout voor geen meter bij Lewis Hamilton. Hij zag zijn snelste rondetijd geschrapt worden wegens track limits en doordat hij bij zijn laatste poging een aanvaring had met Max Verstappen, strandde de Mercedes-coureur op de achttiende startpositie voor de sprintrace. Hamilton stond zodoende voor een fikse klus om naar voren te komen in de korte race, iets wat ondanks een pitstop heel aardig lukte. Punten zaten er niet in, maar ondanks zijn tiende plek aan de finish had hij wel een plezierige middag beleefd.

"Het was leuk", antwoordde Hamilton op een vraag van Motorsport.com over zijn zaterdagmiddag. "Ik heb plezier gehad en ik genoot ervan. Het was alsof ik rondhing op Rye House [het kartcircuit waar Hamilton zijn kartloopbaan begon, red.] tijdens een normaal weekend, waarin je het naar je zin hebt. Ik had denk ik een geweldige eerste ronde, maar daarna had ik het lastig met de balans van de auto. Als we onder natte omstandigheden rijden, worden de problemen van de auto benadrukt en die geven je geen vertrouwen. Verder wisselde ik te laat naar de slicks. Ik hou er niet van om een gok te nemen en dat heb ik niet gedaan, maar daar heb ik wel de prijs voor betaald. Verder ben ik echter redelijk tevreden."

Top-drie mogelijk met betere sprint shootout

Wel erkende Hamilton dat de hoop op een goed resultaat in de sprintrace eigenlijk al verloren was gegaan tijdens de sprint shootout. Dat bleek uiteindelijk toch een kleine bron van irritatie voor de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik denk dat ik relatief snel was in de ochtend, dus ik denk dat ik relatief makkelijk in de top-vijf had kunnen eindigen. En in de sprintrace had ik dan waarschijnlijk op of in de buurt van het podium kunnen eindigen met de snelheid die we hadden. Het mocht echter niet zo zijn", zei de coureur uit Stevenage. "We hebben dus plezier gehad en enkele punten verloren, maar dit is niet de belangrijkste dag. We hebben veel geleerd en hopelijk kunnen we dat meenemen naar de zondag."

Het sprintraceformat heeft voor 2023 enkele veranderingen ondergaan ten opzichte van de voorgaande jaren. Daardoor is de sprintrace nu een op zichzelf staande race, die geen invloed heeft op de Grand Prix. Het huidige format kan Hamilton wel bekoren, omdat het voor wat variatie zorgt. "Het is fijn om iets anders te hebben, als we normaal gewoon het hele seizoen dezelfde donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag hebben. Ik vind het cool dat we ook iets anders hebben. De zaterdag is als dag eigenlijk oké, hopelijk is de zondag een betere dag."

