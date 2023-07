Lewis Hamilton moest er in de laatste seconden van het eerste deel van de kwalificatie voor de F1-sprintrace in Oostenrijk nog eens goed voor gaan zitten. De zevenvoudig wereldkampioen had zijn eerdere rondetijd, die in principe goed genoeg was geweest om door te dringen tot SQ2, geschrapt zien worden wegens het overschrijden van de track limits. Hamilton was voor zijn laatste poging in de laatste bocht van zijn outlap bezig met het creëren van een gat naar Yuki Tsunoda voor zich, maar werd via de radio niet gewaarschuwd voor Max Verstappen achter zich. De Nederlander was op dat moment bezig met een snelle ronde.

Verstappen wist zich ondanks het voorval met Hamilton in bocht 10 te verbeteren en daarmee als nummer twee SQ2 te bereiken, al was hij op dat moment zelf nog niet zo zeker van zijn zaak. “Hij blokkeerde me in de laatste bocht, dus ik moest meer remmen en verloor ongeveer drie tienden. Dat was niet ideaal en naar mijn mening niet correct. Er was nog een aantal seconden te gaan en ik wist niet zeker of mijn ronde goed genoeg zou zijn, dus ik wilde nog een ronde doen”, gaf Verstappen zijn analyse van het incident. “Maar met twee auto’s zo dicht bij elkaar was er geen tijd en ruimte meer, dat was een beetje jammer.”

Nadat Verstappen zijn snelle ronde had voltooid en Hamilton de zijne was begonnen, ging de Red Bull de Mercedes voorbij voor de eerste bocht. Dit had tot gevolg dat Hamilton zich niet meer kon verbeteren en al werd uitgeschakeld in SQ1. Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt de hand deels in eigen boezem. “Ik denk dat de fout bij ons lag”, doelde de Oostenrijker op de communicatie met Hamilton vanaf de pitmuur. “Lewis kreeg niet de juiste informatie om aan de kant te kunnen gaan voor Max. Niemand wil een ander in de weg rijden, want dan krijg je straf. Het was dus niet de bedoeling.”

Toch liet Wolff zich ook kritisch uit over het rijgedrag van Verstappen. “Wat er daarna bij bocht 1 gebeurde, was een wraakactie”, zei hij. “Het was gewoon om ervoor te zorgen dat Lewis’ ronde werd verpest. Dus het ene moment was niet met opzet, maar het andere wel. Maar wat maakt het uit? We hebben ernaar gekeken en onszelf afgevraagd of het onze race zou veranderen of niet. Ik denk wel dat erover gesproken zal worden tijdens de rijdersbriefing van volgende week.”

Zowel Red Bull als Mercedes maakte in eerste instantie geen melding van het incident bij de wedstrijdleiding, terwijl de FIA zelf evenmin een onderzoek instelde. Mercedes rapporteerde het moment even later alsnog, maar niet zozeer met de bedoeling dat er een onderzoek gestart zou worden. Het merk met de ster was zich namelijk bewust van het feit dat het zelf ook fout zat, waarbij Hamilton dus ook een straf riskeerde wegens het hinderen van Verstappen. Naar verluidt zet de FIA het onderwerp inderdaad wel op de agenda voor de rijdersbriefing voor de volgende race op Silverstone.

Video: Samenvatting van de sprint shootout in Oostenrijk