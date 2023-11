In aanloop van de laatste Formule 1-race van het seizoen in Abu Dhabi kwam Red Bull-teambaas Christian Horner met het opvallende verhaal dat Lewis Hamilton een overgang naar de Oostenrijkse renstal ambieerde en zelfs meerdere malen zelf aanklopte voor een zitje. Volgens de coureur in kwestie klopt het verhaal van geen kant en is er een andere reden voor Horner om dit de wereld in te brengen. "Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat hij de boel wil opschudden", vertelt de Britse rijder aan Sky F1.

De 38-jarige coureur kan zich op geen enkele manier vinden in het verhaal van Horner. "Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Zover ik weet heeft niemand vanuit mijn team met hem gesproken", verklaart de recordkampioen. "Ik heb ook al jaren niet met Christian gesproken. Hij heeft eerder dit jaar me benaderd om bij elkaar te komen. Dat was het, ik heb hem toen gefeliciteerd met een geweldig jaar en zei dat ik hoopte dat ik in de nabije toekomst weer met ze kan vechten. Dat is alles."

Het was vrij opmerkelijk dat Horner in een kranteninterview de vertrouwelijke gesprekken tussen hem en Hamilton naar buiten bracht. Op een vraag of de 38-jarige coureur dat ook vindt, antwoordt hij met een glimlach: "Er waren geen vertrouwelijke gesprekken. Ik weet het niet, maar je kent Christian. Hij houdt van dit soort dingen." Bij de verzamelde pers in Abu Dhabi haalt de Engelsman maar nog eens uit naar Horner: "Er zijn veel mensen die mijn naam ergens noemen, want ze weten dat het iets gaat veroorzaken. Als je wat alleen bent en je krijgt niet voldoende aandacht, is mijn naam noemen perfect om te doen."

Wolff op hoogte van gesprekken

Horner had volgens Hamilton berichtjes gestuurd naar zijn oude telefoon. "Ik had die weer eens aangezet en kwam er toen achter dat ik een bericht van hem had om weer eens bij te praten", vertelt de Brit. "Ik heb hem toen op mijn nieuwe telefoon iets teruggestuurd. Het was na een weekend en vrij laat dat ik het bericht las. Het was van eerder in het jaar, dus ik reageerde maanden later."

Nadat het verhaal van Horner de wereld in werd gebracht heeft Hamilton Mercedes-teambaas Wolff direct gebeld. "Ik heb het Toto verteld, zeker nadat het verhaal openbaar werd", onthult de 38-jarige Mercedes-rijder. "Ik wilde het team het ook laten weten, want ik wilde niet dat ze dingen gingen denken. Dat is nooit positief."

Toch laat de Mercedes-coureur wel de deur open naar een mogelijkheid om een keer met Max Verstappen in gelijke auto's te racen. "Honderd procent. Red Bull is een geweldig team dat goed werk heeft geleverd en elke coureur zou het geweldig vinden om voor zo'n geweldige groep mensen te werken", noemt de recordkampioen. "Maar om van een niet heel goede auto over te stappen naar een winnende auto, dat is in mijn ogen niet echt een droom. Mijn droom is om vanaf de plek waar we nu zijn op te bouwen en dan te winnen. Daarom blijf ik ook bij Mercedes."

Dat laatste heeft Hamilton al eerder meegemaakt bij de Duitse renstal. Bij binnenkomst bij de formatie uit Brackley was Mercedes geen winnend team, om uiteindelijk samen zes keer wereldkampioen bij de coureurs en acht keer bij de constructeurs te worden.