Eind augustus maakte Mercedes bekend dat Lewis Hamilton ook de komende twee seizoenen voor het team actief is in de Formule 1. Daarmee kwam een einde aan een periode van onzekerheid over de toekomst van de 38-jarige Brit, die in de maanden daarvoor diverse keren in verband werd gebracht met een afscheid uit de sport. Zelf verklaarde Hamilton dat er geen twijfels waren over een langer verblijf bij Mercedes, maar volgens Christian Horner bekeek hij toch echt of er andere opties waren om zijn loopbaan voort te zetten. Zo informeerde hij ook of er mogelijkheden waren om naar Red Bull Racing te vertrekken, onthulde de teambaas.

"We hebben door de jaren verscheidene gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben meerdere keren contact gezocht. Het meest recente was eerder dit jaar, toen er gevraagd werd of er enige interesse zou zijn", vertelde Horner aan de Daily Mail. Uiteindelijk kwam het er dus niet van, ook doordat er bij Red Bull geen interesse was in een samenwerking met Hamilton. Zo waren er bij Horner grote twijfels of de zevenvoudig wereldkampioen gekoppeld zou kunnen worden aan Max Verstappen. "Ik zie Max en Lewis samen niet werken. De dynamiek zou niet goed zijn. We zijn 100 procent blij met wat we nu hebben."

In het afgelopen jaar werd Hamilton in de geruchtenmolen ook regelmatig gelinkt aan een overstap naar Ferrari. Die geruchten ontstonden in een periode dat de contractverlenging bij Mercedes lang op zich liet wachten, nadat teambaas Toto Wolff in de aanloop naar het huidige seizoen al meldde dat er gesproken werd over een nieuwe deal. Er zou volgens Horner echter ook een kern van waarheid zitten in de geruchten, want rond de Grand Prix van Monaco zou Hamilton inderdaad met Ferrari om tafel hebben gezeten. "Hij heeft ook gesproken met John Elkann. Volgens mij waren er serieuze gesprekken. Dat was rond de GP van Monaco (in mei)", aldus Horner. "Er waren zeker gesprekken, misschien ook wel met Vasseur, maar zeker met Elkann."

Uiteindelijk besloot Hamilton dus om zijn contract bij Mercedes met twee jaar te verlengen. In 2024 en 2025 racet hij opnieuw aan de zijde van George Russell, die eveneens een krabbel zette onder een nieuw contract voor de komende twee jaar.