Max Verstappen uitte na de Grand Prix van China stevige kritiek op de nieuwe Formule 1-auto's van 2026. Hij vergeleek de Formule 1 met Mario Kart en stelde dat mensen die genieten van deze vorm van racen "niet begrijpen waar racen om draait".

Ferrari-coureur Lewis Hamilton is juist een heel andere mening toegedaan. Hij stelt dat Verstappens kritiek op de regels ook samenhangt met de mindere prestaties van Red Bull Racing, al heeft de Nederlander zelf die suggestie van de hand gewezen. Volgens Hamilton is de 'jojo'-stijl van racen in de Formule 1 juist leuker.

"Als je teruggaat naar het karten, is het precies hetzelfde", betoogt Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. "De auto's gaan heen en weer, heen en weer, niemand kan echt wegrijden. Niemand heeft karten ooit 'jojo-racen' genoemd. Het is de beste vorm van racen."

"De Formule 1 is al heel lang niet de beste vorm van racen geweest. Van alle auto's waarin ik in twintig jaar heb gereden, is dit de enige waarmee je in snelle bochten echt kunt volgen zonder alles te verliezen. Je kunt dichtbij blijven."

"We hadden eerder DRS, wat eigenlijk een soort pleister was voor het probleem dat je niet dichtbij genoeg kon komen in bochten. Nu hebben we een vermogensverschil (Overtake Mode), maar dat verschil is klein", vervolgt Hamilton.

"Maar als je voorop rijdt en de auto achter je kan bijblijven, vind ik dat persoonlijk veel leuker. Dat levert de meeste inhaalacties en de beste gevechten op die ik misschien heb gehad sinds Bahrein, jaren geleden met Nico", zegt Hamilton, verwijzend naar zijn legendarische duel met teamgenoot en titelrivaal Nico Rosberg in 2014.

"Zo hoort racen te zijn. Het moet heen en weer gaan. Niet dat één inhaalactie alles beslist. Dus persoonlijk hou ik van dat soort racen. We hebben alleen nog meer teams nodig die dichter bij elkaar zitten, zodat we meer van dat soort gevechten krijgen."

'Beste circuit ter wereld'

Zo klinkt Hamilton dus lovend over de regels van 2026, maar hij benadrukt dat hij zeker niet alle aspecten waardeert. "Het is zeker heel anders. Ik denk dat veel coureurs er niet van genieten, maar ik persoonlijk wel. Het is een lichtere auto, wat wendbaarder, een beetje vreemd zelfs, maar leuk om te rijden."

"Hou ik van de manier waarop energie wordt ingezet? Absoluut niet. Daar ben ik echt teleurgesteld over. Hou ik van de Straight Mode (actieve aerodynamica)? Niet echt. Maar als geheel denk ik dat het spannend is voor de sport."

Voor de Grand Prix van Japan dit weekend werd Suzuka gezien als een circuit waar energiemanagement lastig is. Daarom heeft de FIA de maximale energieopslag voor de kwalificatie verlaagd, zodat er minder aanleiding is voor bijvoorbeeld 'superclipping', waarbij de MGU-K als generator wordt ingezet op rechte stukken om energie op te slaan - ten koste van topsnelheid.

"Dit weekend zouden we anders heel veel lift and coast moeten toepassen, wat echt niet leuk is voor een kwalificatieronde. Dus dat hebben we aangepast", aldus Hamilton.

Daarnaast wordt de Straight Mode met actieve aerodynamica op slechts twee stukken van het circuit gebruikt, wat volgens de zevenvoudig wereldkampioen mogelijk in het voordeel van Ferrari kan zijn. "Misschien is dat positief voor ons, want elke keer als Mercedes hun Straight Mode opent, lopen ze weg. Dus misschien hebben ze daar hier minder kans toe – misschien. Ik weet het niet. En misschien kunnen wij beter bijblijven in de snelle secties."

Hamilton hoopt hoe dan ook dat de race op Suzuka recht doet aan het circuit, dat bekendstaat als een favoriet onder coureurs, maar niet altijd garant staat voor veel inhaalacties.

"Dit is altijd een van de favoriete circuits voor coureurs geweest, maar niet per se voor goed racen, omdat inhalen lastig is", zegt hij. "Ik hoop dat dat verandert en dat dit circuit laat zien hoe geweldig het is om hier te rijden. En als we daar ook nog mooie races bij krijgen, dan is het het beste circuit ter wereld."