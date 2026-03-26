Late FIA-ingreep voor F1 GP van Japan: energiemanagement anders in kwalificatie

Tijdens de kwalificatie op het iconische circuit van Suzuka mogen coureurs zaterdag nog maar 8 megajoules aan energie terugwinnen, waar die waarde in eerste instantie op 9 megajoules was vastgesteld. Deze ingreep moet de hoeveelheid superclipping reduceren op een circuit dat net zoals Melbourne ‘harvesting poor’ wordt genoemd in de paddock.

Kwalificatie moet een uitdaging voor coureurs blijven

In Albert Park leidde dat tot pijnlijke onboardbeelden richting de bochten 9 en 10, zelfs in de poleronde van George Russell. Coureurs schoten al vroeg in superclipping, waarbij rijders energie kunnen terugwinnen terwijl ze vol gas blijven geven. Dit maakte het snelheidsprofiel echter onnatuurlijk en nam een deel van de uitdaging voor coureurs weg. Zelfs in Shanghai lieten onder meer Charles Leclerc en Oscar Piastri weten dat ze als het ware werden gestraft naarmate ze meer risico probeerden te nemen.

In een bijeenkomst van alle teams na de Grand Prix van China luidde de consensus dat de races best attractief zijn en geen 'paniekreactie' behoeven, maar dat de kwalificatie wel degelijk voor verbetering vatbaar is. Zo'n vliegende ronde moet namelijk een uitdaging voor coureurs blijven, waardoor liften en ook superclipping tijdens de kwalificatie moeten worden verminderd.

De uitkomst van de vergadering luidde in eerste instantie nog dat er voor Japan niets zou veranderen en dat er pas voorafgaand aan de Grand Prix van Miami naar de kwalificatie zou worden gekeken, maar daar is de FIA met een statement op donderdag – de mediadag in Suzuka – op teruggekomen.

"Na overleg tussen de FIA, F1-teams en de motorfabrikanten is met unanieme steun van alle fabrikanten overeenstemming bereikt over een kleine aanpassing van de parameters voor energiemanagement tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan", aldus de FIA. "Om ervoor te zorgen dat het beoogde evenwicht tussen energiemanagement en de uitdaging voor coureurs behouden blijft, is de maximaal toegestane energieterugwinning voor de kwalificatie dit weekend verlaagd van 9,0 MJ naar 8,0 MJ. Deze aanpassing weerspiegelt de feedback van coureurs en teams, die hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat de kwalificatie een uitdaging voor coureurs blijft."

Normaliter moet de FIA teams vier weken van tevoren op de hoogste stellen van zo’n verandering, maar deze situatie is anders. Na het overleg post-China heeft de technische afdeling van de FIA namelijk nog een keer naar de simulaties voor Suzuka gekeken en daaruit bleek dat teams meer superclipping zouden moeten doen dan initieel gedacht, waardoor een eerdere ingreep wenselijk was.

Teams en motorfabrikanten zijn afgelopen dinsdag op de hoogte gesteld van het idee om de terugwinning tijdens de kwalificatie in Suzuka te verlagen, waarbij de FIA heeft benadrukt zoiets alleen te zullen doorvoeren als alle teams en motorfabrikanten ermee akkoord zouden gaan. Dat laatste is bij deze dus bekrachtigd.

Races op zondag zijn wel naar wens van de FIA

Voor de race op zondag verandert er niets, waarbij de FIA nogmaals benadrukt het nieuwe product in principe best goed te vinden. "De FIA merkt op dat de eerste weekenden onder het 2026-reglement operationeel gezien succesvol zijn verlopen, en dat deze verfijning deel uitmaakt van het normale optimalisatieproces nu de nieuwe regels verder worden getoetst in de praktijk. De FIA blijft samen met de teams en de motorfabrikanten openstaan voor verdere evolutie qua energiemanagement. De komende weken staan er nog meer gesprekken op het programma."

