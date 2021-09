Hamilton: Moeten maximaal profiteren van gridstraf Verstappen

Verstappen zal de race op het Sochi Autodrom zondag vanuit de achterhoede aanvangen. De Nederlander had na de crash met Hamilton op Monza al een gridstraf van drie plaatsen aan zijn broek, maar omdat de Red Bull-coureur in Rusland is gewisseld naar zijn vierde krachtbron van het seizoen komt daar zondag nog eens een extra straf bovenop. Net als Ferrari-coureur Charles Leclerc zal de WK-leider zich een weg naar moeten zien te vechten, waar Hamilton van wil profiteren.

Gevraagd naar de motorwissel van Verstappen antwoordt Hamilton: “Voor ons verandert het eigenlijk niets”, aldus de Brit. “We moeten gewoon ons eigen ding doen en ons blijven focussen op onze eigen prestatie. Het is voor iedereen een zwaar jaar wat betreft de betrouwbaarheid, dus het is jammer voor hem. Maar wij moeten hier natuurlijk van zien te profiteren en het maximale resultaat proberen te scoren. Een 1-2 zou spectaculair zijn voor ons.”

Hamilton liet het eerder dit jaar in Azerbeidzjan nog na om te profiteren van pech bij Verstappen. Na een klapband van de Nederlander schoot Hamilton bij de herstart namelijk rechtdoor na een vergissing met de ‘magic-knop’, waardoor ook de regerend wereldkampioen met lege handen bleef in Baku. Vrijdag ging het in Sochi opnieuw mis met de magic-knop, die de rembalans van de Mercedes aanpast. Hamilton kegelde daardoor bij het binnenrijden van de pits een van zijn monteurs omver, al bleef het incident verder zonder gevolgen.

Op het momentje in de pits na kende Hamilton verder een redelijk probleemloze vrijdag. In beide vrije trainingen klokte de Brit de tweede tijd achter teamgenoot Valtteri Bottas. “Valtteri en ik stonden vandaag op een nogal andere afstelling. We hebben er bewust voor gekozen om allebei een andere weg in te slaan om te zien welke de beste is”, verklaarde Hamilton na afloop. “We zullen het vanavond gaan bestuderen en uitvogelen welke afstelling de beste is. We lijken echter goed aan het weekend te zijn begonnen.”