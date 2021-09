Nieuwe Honda-motor en extra gridstraf voor Verstappen in Rusland

De motor die Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië gebruikte, is immers afgeschreven door de impact van maar liefst 51G. Het betekent dat Red Bull, in tegenstelling tot Mercedes, geen drie motoren meer in de zogenaamde pool had om mee te rouleren. Een motorische gridstraf was daardoor niet meer af te wenden, de vraag luidde alleen nog waar Verstappen die zou incasseren - natuurlijk het liefst op een circuit waar inhalen mogelijk is.

Red Bull Racing besloot het nog niet in Monza te doen, waardoor het Sochi Autodrom vooraf al de meest waarschijnlijke locatie leek. Des te meer doordat Verstappen sowieso drie plaatsen achteruit gaat op de startopstelling na zijn crash met Lewis Hamilton in Italië. Op donderdag liet de WK-leider nog aan Motorsport.com Nederland weten dat zo'n motorwissel in Rusland zou afhangen van de krachtsverhoudingen met Mercedes en de weersverwachtingen.

Een dag later is er echter alsnog witte rook gekomen: de FIA heeft officieel bevestigd dat Verstappen zijn vierde Honda-motor van dit seizoen heeft gepakt en derhalve achteraan zal starten voor de race door het olympisch park van Sochi. "We kunnen bevestigen dat we de motor van Verstappen hebben vervangen voorafgaand aan de tweede vrije training", heeft ook Honda bij navraag door Motorsport.com Nederland laten weten. "We kunnen daarbij ook melden dat de motor die Verstappen in de eerste vrije training gebruikte geen enkel probleem heeft." Die krachtbron kan voor de rest van dit F1-seizoen dus 'gewoon' meedraaien in de pool, het gaat in Rusland puur om een tactische wissel van Red Bull met het oog op wat nog komt.

Ook motorwissel bij Ricciardo, maar geen gridstraf

Verstappen is overigens niet de enige coureur waarbij de motor voorafgaand aan de middagsessie is vervangen. Ook Daniel Ricciardo is voorzien van een andere krachtbron. Bij de Australiër gaat het echter om een ouder exemplaar uit de pool, waardoor hij niet tegen een gridstraf aanloopt. Bovendien hoopt McLaren de Mercedes-motor uit de eerste vrije training weer terug te plaatsen voorafgaand aan de kwalificatie. "We hebben een probleem aan de power unit van Daniel Ricciardo ontdekt", zo laat het team weten. "Dat probleem kunnen we vanavond, met de motor uit de auto, verhelpen. In de tussentijd hebben we die motor vervangen door een ouder exemplaar zodat Daniel in de tweede training wel kan rijden."