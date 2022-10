Hamilton: Verstappen geen factor in beslissing over F1-toekomst

Als het gaat over de persoon Lewis Hamilton, wordt vaak gesuggereerd dat zijn rivaliteit met Max Verstappen een grote rol zou spelen in de toekomst van de Brit. Hamilton was de afgelopen jaren zeer dominant, maar kreeg zienderogen meer concurrentie van de Red Bull-coureur. Dat kwam tot een absolute climax in 2021, toen de beide rijders tot en met de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi verwikkeld waren in een intense titelstrijd. Hamilton moest de titel daar laten aan Verstappen.

Gevraagd in hoeverre de prestaties van Verstappen meespelen in de beslissing van Hamilton, zegt hij: “Minder dan je denkt, het gaat me meer om mijn standpunt in het leven. Ik ben bezig met allerlei geweldige dingen, ik krijg veel vrijheid om buiten de sport zaken te ondernemen. Ik heb een stichting opgericht en dat kost veel tijd, maar ook binnen de sport moet er veel gebeuren. Ik kan nu niet met pensioen gaan, we zijn bezig met een verandering en willen een open en inclusieve omgeving creëren in deze sport. Ik blijf hier om daarmee te helpen. Ik voel me gezonder dan ooit tevoren, ik eet goed en bereid me goed voor. Het racen is nog altijd heerlijk. Dit doe ik al zo lang ik me kan herinneren, dat gevoel blijft altijd. Ik ben nog fit en heb de focus nog, waarom zou ik stoppen? Zeker als ik het kan combineren met de dingen die ik verder doe.”

Hamilton heeft een contract dat aan het eind van volgend seizoen afloopt. Toto Wolff denkt dat Hamilton nog wel vijf jaar mee kan. Hoewel Hamilton niet bekend is met die bewuste uitspraak, wil hij nog geen datum prikken op een eventueel afscheid. “Ik weet wat ik wil doen en dat is hier nog wat langer blijven. Het staat niet vast hoe lang dat zal zijn. Ik wil de rest van mijn leven bij Mercedes horen, dat is een zekerheidje. We moeten uitvinden hoe het gaat lopen qua tijd, ook wat er gaat gebeuren na mijn carrière. Mercedes heeft zo’n goed platform, we kunnen echt grote invloed hebben op dit milieu. Er zijn veel dingen die ik wil doen en dat proces wil ik samen met Mercedes doen. Dat gaat verder dan het winnen van races en kampioenschappen. Nu ligt de focus op het winnen van nog een kampioenschap.”