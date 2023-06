Hamilton ziet vooruitgang: "Hoop weer op gevechten zoals in 2021"

Max Verstappen pakte zondag de honderdste Formule 1-zege voor Red Bull Racing. In Canada kwam de Nederlander met een kleine tien seconden voorsprong op Fernando Alonso als eerste over de streep. Lewis Hamilton completeerde in zijn Mercedes het podium. De Brit stoof bij de start echter voorbij aan Alonso en probeerde het tempo van Verstappen te volgen. Tijdens die jacht merkte de zevenvoudig wereldkampioen op dat de achterkant van de RB19 enorm stabiel was en Hamilton zelf terugviel bij het uitkomen van de bochten. De coureur zegt dat Mercedes met het nieuwe pakket dichter bij is gekomen, maar dat het Duitse merk zich niet moet vastbijten op dit seizoen, omdat Red Bull zich wellicht al op 2024 focust. Dit bevestigde Red Bull-teambaas Christian Horner later.

"Het was een geweldig weekend. De omstandigheden waren moeilijk, maar ik vind het nu een heerlijke auto om in te zitten. De wagen zit in een betere window en nu op het juiste spoor", zegt Hamilton. "Het feit dat we vochten met de Aston van Alonso en op de tweede startrij stonden, is geweldig. Het is fantastisch dat we twee races achter elkaar het podium hebben bereikt. In Monaco stonden we ook vierde, dus we komen dichter bij. De rest van het seizoen wordt een ontwikkelingsstrijd. Volgens mij is het team van Max al bezig met de auto van volgend jaar. We moeten daardoor wellicht ook al de focus op 2024 leggen, maar we zijn een stuk blijer met onze huidige positie."

Maar zelfs als de Oostenrijkse formatie zich al op volgend jaar concentreert, verwacht Hamilton alsnog dat de ploeg uit Milton Keynes alle Grands Prix gaat winnen. Die gedachte frustreert hem niet. "Het is niet de frustratie meer die het ooit was", gaat hij verder. "Ik verander niets aan hun sterke optredens. De kans is groot dat ze dit jaar elke race winnen, tenzij Aston Martin en wij de auto's flink verbeteren of hun auto niet finisht. Het is met de regelgeving niet eenvoudig om de performance te vinden die zij hebben. Ze moeten dan op bepaalde punten veel downforce op ons inleveren. Er ligt voor ons nog wel wat werk, maar frustrerend is het niet. Ik ben blij dat ik er weer bij sta en hoop dat het op een gegeven moment gelijkwaardiger wordt, zodat we terug kunnen naar de goede races die we in 2021 hadden. Het zou gaaf zijn als we met z'n drietjes in gevecht kunnen."

Video: Een samenvatting van de Grand Prix van Canada