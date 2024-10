Hamilton gelooft dat pole voor sprintrace mogelijk was in Austin

De zevenvoudig wereldkampioen was in de slotfase van de sprintkwalificatie op het Circuit of the Americas op weg naar een snellere tijd dan teamgenoot George Russell, totdat hij bij de twaalfde bocht op een gele vlag stuitte, die gezwaaid werd voor een spin van Williams-coureur Franco Colapinto. Hierdoor was Hamilton aan de meet een halve seconde langzamer dan zijn Mercedes-collega in plaats van misschien wel drie tienden sneller, want dat was tot het moment van de gele vlag het verschil tussen de twee. Alleen Max Verstappen ging vervolgens nog rapper dan Russell, die de sprintrace in Austin dus als tweede zal starten. Hamilton zakte ondertussen weg naar de zevende positie in de tijdentabel.

“Ik had gewoon pech met de gele vlag”, zegt Hamilton. “Het is wat het is. Ik was bezig aan een tijd die vier tienden sneller was, maar goed...” Gevraagd of hij het gevoel heeft dat hij op pole had kunnen staan, antwoordt hij: “Ja, maar het is niet anders. Het positieve is dat het team een stap heeft gemaakt met de auto. De upgrade werkt goed. Ik ben iedereen in de fabriek erg dankbaar voor het werk dat ze hierin hebben gestoken, want het was een zware opgave om deze upgrade hier te krijgen en ervoor te zorgen dat deze naar behoren werkt. Maar het is nog niet voorbij. We krijgen zaterdag een nieuwe kans.”

Tijdens de enige vrije training leek de Mercedes nog lastig te besturen, maar in de sprintkwalificatie bleek de auto een stuk beter op orde. Hamilton: “We hebben goed werk verricht tussen de training en de sprintkwalificatie als het gaat om de veranderingen die we aan de auto hebben gedaan. Het is altijd een beetje een gok. Je weet nooit zeker of iets gaat werken. Maar toen ik weer naar buiten reed, was het een verschil van dag en nacht. De jongens in de garage hebben fantastisch werk geleverd, samen met Bono [race-engineer Peter Bonnington] en Mike [performance engineer Michael Sensori]. Dat was top.”

Video: Samenvatting van de F1-sprintkwalificatie in Austin