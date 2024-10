Max Verstappen lacht na sprintpole: "Dit was alweer een poos geleden"

In wat tot dusver een bewogen weekend voor Red Bull Racing is geweest, heeft Max Verstappen het hoofd koel gehouden. Voor aanvang van de vrijdagse baanactie ging het in Texas vooral over de zogenaamde bib, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Met name McLaren CEO Zak Brown heeft zich in nogal scherpe bewoordingen uitgelaten, al deed Verstappen tijdens de baanactie wat hij moest doen: maximaliseren. Met onder meer een aangepaste vloer en sidepods op zijn RB20 kwam de wereldkampioen sterk voor de dag. De eerste vrije training was door de uiteenlopende run plans en de vroege kwalificatiesimulatie van Red Bull nog niet heel representatief, maar tijdens de sprintkwalificatie die volgde bleek het met de snelheid over één ronde in ieder geval goed te zitten.

Verstappen verzekerde zich in extremis van de best mogelijke startplek voor de sprintrace door twaalf duizendsten sneller over het Circuit of the Americas te gaan dan George Russell. Bijkomend voordeel voor de Nederlander is nog dat titelrivaal Lando Norris met updates op diens McLaren niet verder wist te komen dan de vierde startplek. Verstappen kan derhalve terugkijken op een goed begin van het raceweekend in Austin, waar hij de voorbije drie jaren steevast wist te winnen.

"We hebben een goede dag gehad, al is de sprintkwalificatie altijd lastig doordat je verplicht medium, medium en dan soft moet doen", duidt de WK-leider op de voorgeschreven compounds. "Daardoor weet je nooit precies hoeveel je kunt pushen. Maar ik ben blij met hoe het vandaag is gegaan. Eigenlijk werkte onze auto de hele dag vrij goed en ik ben natuurlijk blij met deze eerste plek. Dat was alweer een poosje geleden", lacht de Red Bull-coureur. De laatste pole van Verstappen voor deze - in zowel reguliere als sprintkwalificaties - dateerde van de Grand Prix van Oostenrijk. "In dat opzicht ben ik blij met vandaag."

Het is met name goed nieuws gezien alle variabelen die er dit weekend zijn, niet in de laatste plaats de updates bij Red Bull en het nieuwe asfalt in Austin. "Het is dan altijd een beetje hectisch, al blijft dit echt een geweldig circuit om op te rijden. Met nieuw asfalt, sommige delen met iets ouder asfalt en dan nog de hele oude delen met de hobbels erbij is het niet makkelijk, al is dat voor iedereen hetzelfde. Om het over één ronde goed voor elkaar te krijgen, is niet altijd makkelijk, maar het is in ieder geval wel leuk." Verstappen laat afsluitend weten dat hij een goede balans hoopt te vinden tussen scoren in de sprint en de hoofdrace op zondag. "We proberen het morgen zo goed mogelijk te doen in de sprint, maar we weten ook dat de meeste punten op zondag te vergeven zijn. Dan willen we het vooral goed doen."