Op het Circuit of the Americas hoopte McLaren met nieuwe onderdelen weer een stap te kunnen zetten, maar de sprint kwalificatie toonde aan dat er nog wat huiswerk op tafel ligt. Oscar Piastri gooide zijn eigen glazen in door in SQ1 de track limits te overschrijden terwijl Lando Norris in SQ3 in die ene getimede ronde niet verder kwam dan de vierde tijd. Norris was dan ook zeker niet tevreden. "Niet zo heel goed", zo omschrijft hij zijn sprint kwalificatie. "Geen geweldige dag. Ik worstel al de hele dag met de balans en de afstelling van de auto", legt de Brit uit. "Ik ben blij met de vierde plek, want het had veel erger gekund. Maar mijn ronde was schokkend", oordeelt Norris, die ook zag dat titelrivaal Max Verstappen de sprintpole opeiste. "Het was geen verschrikkelijke dag: het had erger gekund, maar het had ook beter gekund."

Bij McLaren heeft Norris dus de beschikking over updates aan de MCL38. De ietwat tegenvallende prestatie ten opzichte van voorgaande weekenden doet de vraag rijzen of de updates verkeerd uitgepakt hebben, maar die verhalen wil hij snel de kop indrukken. "Het ligt niet aan het nieuwe pakket, want die is vrijwel hetzelfde", benadrukt hij. Voor de sprintrace zitten de teams en coureurs met de nodige vraagtekens over het racetempo, zo ook Norris. Wel heeft hij een duidelijk doel voor ogen: "Ik moet naar voren, dat is het plan. Maar op snelheid staan we vandaag waar we het verdiend hebben om te staan", beklemtoont de nummer twee van het kampioenschap. "Het is dus mijn plan om naar voren te rijden, maar ik heb geen idee hoe ver we kunnen komen."

Te snel

Aan de andere kant van de McLaren-garage zat de sprint kwalificatie er al na twaalf minuten op. Piastri had zich naar SQ2 gereden met de zevende tijd, maar die werd later afgepakt vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 19. Zodoende moet de Australiër zaterdag van de zestiende plek komen in de sprintrace. "Het grootste deel van die ronde was goed", blikt hij terug op zijn snelste ronde. "In de laatste sector maakte ik wat foutjes en in de voorlaatste ronde probeerde ik duidelijk iets te snel te gaan. Het is jammer."

Net als Norris is Piastri niet helemaal tevreden met wat hij op vrijdag van McLaren gezien heeft. "De auto voelt prima, maar misschien niet zo sterk als in de afgelopen races", verklaart hij. "Ik denk niet dat dat komt doordat wij zwak zijn, maar doordat de rest er sterker uitziet. We zitten er nog steeds bij in het gevecht. Het is dus niet zo dat we er mijlenver vanaf zitten, maar het is voor ons iets lastiger dan voorgaande weekenden." Of punten nog tot de mogelijkheden behoren in de sprintrace? "We zullen het wel zien. Het wordt absoluut moeilijk om punten te pakken vanaf waar we starten, maar we gaan het proberen."

Video: Samenvatting van de sprint kwalificatie F1 Austin