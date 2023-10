Hamilton heeft geleerd van rijden achter Verstappen: "Kan ik doorspelen naar team"

Max Verstappen zag bij de start Charles Leclerc achter zich rijden, maar na bocht 1 was dat al de Mercedes van Lewis Hamilton. De Brit kon in de beginfase nog aanhaken, maar moest in de tweede helft van de sprint toezien hoe de RB19 steeds kleiner werd en verder aan de horizon verdween. Het maakte opnieuw duidelijk dat Mercedes nog wat werk te verzetten heeft om Red Bull bij te kunnen benen, maar Hamilton verwacht ook dat zijn team kan leren van de ronden dat hij achter de RB19 reed.

"Het was een goede positie om te zien wat Max' auto deed en hoe deze zich gedroeg", zegt Hamilton. "Ik heb dus een tijdje kunnen toekijken en kunnen zien waar zij bijzonder sterk zijn. Dat kunnen we uiteraard op de GPS-data of zoiets zien. Maar het was nog steeds [waardevol] om te weten waar we staan, [om te zien] of we ergens sterker zijn en waar we zwakker zijn. Dat kan ik dus doorspelen naar mijn team. Uiteindelijk denk ik dat iedereen richting het einde van die stint worstelde met de banden."

Gevraagd naar de lessen die Hamilton heeft geleerd door achter Verstappen te rijden, antwoordt Hamilton: "Dat we nog veel werk te doen hebben. Iedereen achter deze jongens heeft nog veel werk te doen. Het is geen geringe prestatie voor ons om ze echt in te halen voor volgend jaar. Ze zullen in een hoog tempo vooruitgaan, want ze hebben een geweldig ontwikkelingsteam dat het voor ons nog moeilijker maakt om dat gat te dichten. Maar ik heb 100 procent vertrouwen in mijn team dat het ons gaat lukken."

Hamilton verwacht opmars Verstappen

Hamilton stelt dat Verstappen in de sprintrace een voordeel van een halve seconde per ronde had ten opzichte van de concurrentie. Dat is een groot verschil waardoor de Nederlander in de Grand Prix van 56 ronden nog genoeg kansen heeft op de zege, ook al moet hij van de zesde plaats komen. Hamilton stelt dat de concurrentie niet in dezelfde klasse zit als Red Bull, waardoor zij ook niet 'op schietafstand' zitten. "Misschien dat we tweede of derde kunnen worden, maar als Max in vorm is maken we geen schijn van kans."

Net als in de sprintrace zal Hamilton in de Grand Prix van de derde plaats starten. Hij ziet een kans op de zege, maar is zich er ook van bewust dat Verstappen dusdanig sterk was in de sprintrace dat hij niet uitgesloten kan worden van de zege. "Alles is mogelijk", blikt hij vooruit op de race. "Ik bedoel, hij heeft minstens een halve seconde per ronde ten opzichte van alle auto's die voor hem staan. Dat zou genoeg moeten zijn om er voorbij te komen. Maar je hebt bandenslijtage, strategie en dat soort zaken. Ik neem aan dat hij relatief snel zal opklimmen. We zullen er dus een hele klus aan hebben om te proberen hem tegen te houden. Het is een circuit waar je kunt inhalen, dus het is waarschijnlijk dat hij zondag hoog zal eindigen", besluit de zevenvoudig wereldkampioen.

Video: Samenvatting van de F1 Sprint in Austin