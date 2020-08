Hamilton op ‘eenzame reis’ in poging COVID-19-risico te vermijden

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet en dat geldt ook voor de Formule 1. Sergio Perez raakte na een korte reis naar Mexico besmet met het longvirus en dat is voor de overige coureurs een wake-up call geweest dat een besmetting een grote impact op het seizoen kan hebben. Het leidt er ook toe dat coureurs minder bewegingsvrijheid hebben. Lewis Hamilton was de afgelopen jaren naast het racen ook druk in de weer met zijn persoonlijke interesses als muziek, mode en reizen. Het drukke schema voor 2020 heeft er echter toe geleid dat hij in de bubbel moet blijven en ook weinig contact heeft met mensen buiten zijn ‘inner circle’.

Hamilton geeft toe dat het niet makkelijk is geweest om zijn gebruikelijke levensstijl aan te passen, terwijl hij een intense focus behoudt op de titelstrijd. “Het is absoluut een uitdaging. Natuurlijk zit iedereen in hetzelfde schuitje”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “De reis van een F1-coureur die voor de titel strijdt kan vaak voelen als een eenzame reis. Dat wordt dit jaar versterkt, met de beperken van het aantal mensen in je bubbel en de beperking in het reizen. In het verleden reisde ik veel en deed andere dingen die ik positief vond. Het is dit jaar echter veel moeilijker om dingen te implementeren die ervoor zorgen dat je in balans blijft, zoals het onder vrienden zijn.”

De zesvoudig wereldkampioen benadrukt echter dat alle coureurs met dezelfde kwestie te maken hebben. “Het is lastig om in woorden te vatten. Maar iedereen doet het, denk ik. Het is een echte uitdaging, en mentaal gezien een echte test voor mij. Ik weet niet hoe het voor jullie is, misschien zien jullie je familie wel, maar dat geldt niet voor mij. Maar zoals je kan zien ben ik meer gefocust en gedreven dan ooit, en het is een marathon, geen sprint. Dus ik blijf hard werken. Ik weet dat ik aan het eind van het jaar iets meer kan genieten zodra er niets meer op het spel staat, en hopelijk kan ik mijn familie dan zien.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Hamilton in de afgelopen tijd veel energie heeft gekregen door zich in te zetten voor de Black Lives Matter-beweging. “Lewis is altijd op zijn best als hij tegen tegenslagen strijdt. Ik denk dat de Black Lives Matter-beweging belangrijk voor hem is en het helpt hem zeker wat betreft zijn motivatie. Wat ik altijd gezegd heb is dat ik onder de indruk ben van hoe hij zich ontwikkelt. Ieder seizoen is hij beter wat betreft zijn persoonlijkheid en als coureur, en het is echt inspirerend dat hij als iemand midden in de dertig kan laten zien hoe je als persoonlijkheid kan ontwikkelen, hoe je je kan verbeteren, hoe je interesses buiten de autosport kan hebben die je zelfs sterker maken.”

Met medewerking van Adam Cooper