In de sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit moest Lewis Hamilton genoegen nemen met de vierde tijd. Hij was twee honderdsten van een seconde langzamer dan Lando Norris, maar weet dat hij vanaf de vierde startplaats goede punten kan scoren in de sprintrace. Hij is dan ook vooral "erg tevreden" met het verloop van de sprintkwalificatie.

"Mijn team heeft echt geweldig werk geleverd", zegt Hamilton. "Mijn engineers hebben fantastisch werk gedaan om de auto weer in orde te krijgen, want in VT1 was het een lastige sessie met die spin", wijst hij naar het moment in bocht 6, waar hij onder het remmen de controle verloor. "Over het algemeen voelde de auto goed."

Hamilton ziet echter nog wel een duidelijk verbeterpunt voor Ferrari. "Ik denk dat we vooral tijd verliezen op de rechte stukken", merkt de zevenvoudig kampioen op. "Dat is veel tijd om te verliezen. We hebben nog veel werk te doen. In Maranello moeten ze echt keihard werken om meer vermogen te vinden. Het was iets waar we ons vorig jaar al bewust van waren. We dachten dat Mercedes eerder was begonnen dan wij of de rest, wat ook zo was. Ze hebben dus fantastisch werk geleverd en wij moeten een stap zetten."

Lewis Hamilton was tevreden over de sprintkwalificatie in China. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"We moeten pushen om dat gat te dichten", vervolgt Hamilton. "De auto zelf voelt geweldig. Ik denk dat we in de bochten met hen kunnen strijden. Maar als je minder vermogen hebt, dan is dat nu eenmaal de realiteit."

Meer snelheid in de race dan in de kwalificatie

Aan de ene kant van de Ferrari-garage was er dus een glimlach te zien, maar dat gold niet voor de andere kant. Charles Leclerc kwam niet verder dan de zesde tijd en was vier tienden langzamer dan Hamilton. "Een erg frustrerende sessie", vat hij samen. "Eerst was er een probleem met de toggle en daarna, toen ik een goede ronde had, verloor ik om de een of andere reden een halve seconde op het rechte stuk tijdens mijn tweede ronde in SQ3. Dat gaan we analyseren om te begrijpen wat er misging."

Volgens Leclerc verandert dit resultaat echter "niet het beeld van waar we staan" ten opzichte van de concurrentie. Desondanks houdt hij goede hoop op een beter resultaat in de sprint. "Ik denk dat we in de race relatief wat sterker zullen zijn dan in de kwalificatie. Mercedes lijkt echter nog steeds een stap voor te liggen", erkent de Monegask.

Charles Leclerc sprak van een "frustrerende" sprintkwalificatie. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

"In de kwalificatie vindt de Mercedes-krachtbron om de een of andere reden veel rondetijd. Wij vinden die extra rondetijd nog niet in de kwalificatie, maar in de race zitten we er dichter bij. Dus ik blijf hopen dat we morgen kunnen terugvechten."