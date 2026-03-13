Hamilton ziet duidelijk probleem bij Ferrari: "We missen vermogen"
De sprintkwalificatie in China heeft bij Ferrari twee heel verschillende reacties opgeleverd. Lewis Hamilton was tevreden, Charles Leclerc sprak van een "frustrerende" sessie.
Foto door: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
In de sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit moest Lewis Hamilton genoegen nemen met de vierde tijd. Hij was twee honderdsten van een seconde langzamer dan Lando Norris, maar weet dat hij vanaf de vierde startplaats goede punten kan scoren in de sprintrace. Hij is dan ook vooral "erg tevreden" met het verloop van de sprintkwalificatie.
"Mijn team heeft echt geweldig werk geleverd", zegt Hamilton. "Mijn engineers hebben fantastisch werk gedaan om de auto weer in orde te krijgen, want in VT1 was het een lastige sessie met die spin", wijst hij naar het moment in bocht 6, waar hij onder het remmen de controle verloor. "Over het algemeen voelde de auto goed."
Hamilton ziet echter nog wel een duidelijk verbeterpunt voor Ferrari. "Ik denk dat we vooral tijd verliezen op de rechte stukken", merkt de zevenvoudig kampioen op. "Dat is veel tijd om te verliezen. We hebben nog veel werk te doen. In Maranello moeten ze echt keihard werken om meer vermogen te vinden. Het was iets waar we ons vorig jaar al bewust van waren. We dachten dat Mercedes eerder was begonnen dan wij of de rest, wat ook zo was. Ze hebben dus fantastisch werk geleverd en wij moeten een stap zetten."
Lewis Hamilton was tevreden over de sprintkwalificatie in China.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"We moeten pushen om dat gat te dichten", vervolgt Hamilton. "De auto zelf voelt geweldig. Ik denk dat we in de bochten met hen kunnen strijden. Maar als je minder vermogen hebt, dan is dat nu eenmaal de realiteit."
Meer snelheid in de race dan in de kwalificatie
Aan de ene kant van de Ferrari-garage was er dus een glimlach te zien, maar dat gold niet voor de andere kant. Charles Leclerc kwam niet verder dan de zesde tijd en was vier tienden langzamer dan Hamilton. "Een erg frustrerende sessie", vat hij samen. "Eerst was er een probleem met de toggle en daarna, toen ik een goede ronde had, verloor ik om de een of andere reden een halve seconde op het rechte stuk tijdens mijn tweede ronde in SQ3. Dat gaan we analyseren om te begrijpen wat er misging."
Volgens Leclerc verandert dit resultaat echter "niet het beeld van waar we staan" ten opzichte van de concurrentie. Desondanks houdt hij goede hoop op een beter resultaat in de sprint. "Ik denk dat we in de race relatief wat sterker zullen zijn dan in de kwalificatie. Mercedes lijkt echter nog steeds een stap voor te liggen", erkent de Monegask.
Charles Leclerc sprak van een "frustrerende" sprintkwalificatie.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
"In de kwalificatie vindt de Mercedes-krachtbron om de een of andere reden veel rondetijd. Wij vinden die extra rondetijd nog niet in de kwalificatie, maar in de race zitten we er dichter bij. Dus ik blijf hopen dat we morgen kunnen terugvechten."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Hamilton ziet duidelijk probleem bij Ferrari: "We missen vermogen"
McLaren troeft Ferrari af: "Maar gat met Mercedes is indrukwekkend"
Russell blij na F1-sprintpole China: "Het was een genot om te rijden"
Max Verstappen na P8 in sprintkwalificatie: "In de bochten gaat het compleet mis"
Mercedes zet de toon in Shanghai, Max Verstappen begint met P8
Ferrari stapt in F1 China over op roterende 'macarena'-achtervleugel
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Russell pakt pole voor sprintrace GP China, Max Verstappen achtste
Leclerc denkt niet dat Ferrari lang kan profiteren van startvoordeel
Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties