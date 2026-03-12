Leclerc denkt niet dat Ferrari lang kan profiteren van startvoordeel
Charles Leclerc verwacht niet dat Ferrari in de kwalificaties voor de sprintrace en Grand Prix van China in de buurt komt van Mercedes. De Zilverpijlen waren bij de seizoensopener in Melbourne superieur over één ronde.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Het gat tussen Mercedes en de rest van het veld in de kwalificatie van de Grand Prix van Australië bedroeg maar liefst acht tienden van een seconde. Hoewel Charles Leclerc toegeeft dat Ferrari in Melbourne in de vrije trainingen nog zoekende was naar de juiste set-up van de SF-26 en niet optimaal aan de start van de kwalificatie verscheen, denkt hij niet dat het gat met Mercedes in Shanghai volledig gedicht zal zijn.
"We zullen zeker dichterbij zijn, omdat we in Melbourne veel dingen niet optimaal hebben gedaan en daar best wat rondetijd hebben laten liggen", gaf Leclerc op de mediadag van de Chinese Grand Prix aan. "Maar we zitten nog niet op hun niveau."
Waar de Monegask dus weinig veranderingen verwacht voor de (twee) Chinese kwalificaties, daar heeft hij wel hoop op verbeteringen in de zaterdagse sprintrace en Grand Prix van zondag. Ook als nog niet helemaal duidelijk is waar het plafond van het eigen vermogen en dat van de concurrentie ligt. Dat komt volgens Leclerc omdat de teams nog over relatief weinig data van elkaars auto’s beschikken, waardoor het lastig is om precies te bepalen welke factoren verantwoordelijk zijn voor de snelheid.
"Als je [naar het verschil] tussen de auto’s kijkt, is het niet zoals vorig jaar dat je meteen kon zien: die auto heeft een groot voordeel. Als je bijvoorbeeld naar het verschil tussen George en Kimi in de kwalificatie kijkt, zit daar al drie tienden tussen. Er zit veel in rijstijl en er zijn veel factoren om te analyseren."
Daarmee doelde Leclerc op het feit dat verschillen tussen teamgenoten soms bijna net zo groot zijn als de verschillen tussen teams. Dat maakt het volgens hem lastiger om op basis van telemetrie en rondetijden conclusies te trekken over de werkelijke prestaties van een auto. "Er zijn veel meer dingen om te analyseren en dat kost tijd", vervolgde hij. “We zijn er nog niet zeker van dat we precies begrijpen hoe de verhoudingen van circuit tot circuit zullen veranderen."
Startvoordeel
Waar hij in Melbourne nog niet optimaal presteerde in de kwalificatie, daar maakte Leclerc veel goed bij de start van de race. Dankzij een bliksemstart schoof hij direct door van P4 naar de leiding in de race. Dat was mede te danken aan de kleinere turbo van Ferrari, die minder tijd nodig heeft om in het ideale werkvenster te komen.
Charles Leclerc leidt na een bliksemstart de Grand Prix van Australië
Foto door: Martin Keep / AFP via Getty Images
Leclerc verwacht niet dat de Scuderia dat voordeel hele seizoen zal behouden. "We lijken dat [ideale werkvenster] iets makkelijker te bereiken dan sommige andere teams, vooral Mercedes", analyseerde hij. "Maar zodra zij weten hoe ze dat ook consequent kunnen doen, denk ik niet dat er nog een groot verschil tussen de auto’s zal zijn."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC
Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026
Antonelli verschijnt met polsbandage in Chinese F1-paddock
Sainz kritisch op F1-auto's van 2026: "Dit past niet bij het DNA van de sport"
Montoya kritisch over VSC-strategie Ferrari: "Verbazend, maar ook niet echt"
Leclerc positief verrast door snelheid Ferrari: "Zaten dichter bij Mercedes"
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Ferrari stapt in F1 China over op roterende 'macarena'-achtervleugel
Vasseur waarschuwt voor overhaaste aanpassingen van de nieuwe F1-regels
Norris na seizoensopener in Melbourne: "Ferrari heeft de beste F1-auto"
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties