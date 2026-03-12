Het gat tussen Mercedes en de rest van het veld in de kwalificatie van de Grand Prix van Australië bedroeg maar liefst acht tienden van een seconde. Hoewel Charles Leclerc toegeeft dat Ferrari in Melbourne in de vrije trainingen nog zoekende was naar de juiste set-up van de SF-26 en niet optimaal aan de start van de kwalificatie verscheen, denkt hij niet dat het gat met Mercedes in Shanghai volledig gedicht zal zijn.

"We zullen zeker dichterbij zijn, omdat we in Melbourne veel dingen niet optimaal hebben gedaan en daar best wat rondetijd hebben laten liggen", gaf Leclerc op de mediadag van de Chinese Grand Prix aan. "Maar we zitten nog niet op hun niveau."

Waar de Monegask dus weinig veranderingen verwacht voor de (twee) Chinese kwalificaties, daar heeft hij wel hoop op verbeteringen in de zaterdagse sprintrace en Grand Prix van zondag. Ook als nog niet helemaal duidelijk is waar het plafond van het eigen vermogen en dat van de concurrentie ligt. Dat komt volgens Leclerc omdat de teams nog over relatief weinig data van elkaars auto’s beschikken, waardoor het lastig is om precies te bepalen welke factoren verantwoordelijk zijn voor de snelheid.

"Als je [naar het verschil] tussen de auto’s kijkt, is het niet zoals vorig jaar dat je meteen kon zien: die auto heeft een groot voordeel. Als je bijvoorbeeld naar het verschil tussen George en Kimi in de kwalificatie kijkt, zit daar al drie tienden tussen. Er zit veel in rijstijl en er zijn veel factoren om te analyseren."

Daarmee doelde Leclerc op het feit dat verschillen tussen teamgenoten soms bijna net zo groot zijn als de verschillen tussen teams. Dat maakt het volgens hem lastiger om op basis van telemetrie en rondetijden conclusies te trekken over de werkelijke prestaties van een auto. "Er zijn veel meer dingen om te analyseren en dat kost tijd", vervolgde hij. “We zijn er nog niet zeker van dat we precies begrijpen hoe de verhoudingen van circuit tot circuit zullen veranderen."

Startvoordeel

Waar hij in Melbourne nog niet optimaal presteerde in de kwalificatie, daar maakte Leclerc veel goed bij de start van de race. Dankzij een bliksemstart schoof hij direct door van P4 naar de leiding in de race. Dat was mede te danken aan de kleinere turbo van Ferrari, die minder tijd nodig heeft om in het ideale werkvenster te komen.

Charles Leclerc leidt na een bliksemstart de Grand Prix van Australië Foto door: Martin Keep / AFP via Getty Images

Leclerc verwacht niet dat de Scuderia dat voordeel hele seizoen zal behouden. "We lijken dat [ideale werkvenster] iets makkelijker te bereiken dan sommige andere teams, vooral Mercedes", analyseerde hij. "Maar zodra zij weten hoe ze dat ook consequent kunnen doen, denk ik niet dat er nog een groot verschil tussen de auto’s zal zijn."



